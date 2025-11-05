El hartazgo en Michoacán se ha hecho presente. La violencia del crimen organizado, la inacción del gobierno federal y la impunidad se asoman ante cientos de pobladores quienes pagan la factura.

“Desde cuando hubieran agarrado a ese mentado Botox y a Nicolás Sierra Santana, “El Gordo” de Los Viagras, ellos son los que mataron a Bernardo y son también los que mataron a Hipólito, mi hermano. Si los hubieran matado cuando mataron a mi hermano, a lo mejor mi hermano estaría vivo todavía”, dijo Guadalupe Mora, activista.

Alzar la voz en Michoacán, una sentencia de muerte

En Michoacán, alzar la voz para pedir seguridad y justicia se ha convertido en una sentencia de muerte.

“No estamos de acuerdo en esos precios pagados al limón puestos en empaque y puestos en industria”, expresó Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, quien fue encontrado sin vida el 20 de octubre abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

“Yo no me voy a quedar callado, gobernador, tú, Alfredo Ramírez Bedolla, que te quede muy bien claro”, dijo Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado a balazos durante la Feria de las Velas el 1 de noviembre de 2025.

Suman siete alcaldes y dos activistas asesinados en Michoacán

Del 2022 a la fecha, en Michoacán ya han asesinado a siete alcaldes y a dos activistas. Homicidios impunes vestidos con el mismo discurso por parte del gobierno estatal y federal.

“Las mismas declaraciones que dieron las autoridades hace tres años cuando mataron a Hipólito Mora. Que hay líneas de investigación, que van a redoblar la seguridad, que no habrá impunidad, que se aplicará todo el peso de la ley”, dijo Guillermo Valencia, diputado del PRI en Morelia.

La cuota de sangre de la violencia en Michoacán no solo la pagan ediles, servidores públicos y activistas. Las cifras oficiales dan cuenta de que en este estado, del 2006 a la fecha, se han registrado más de 22 mil 500 homicidios dolosos. El pico más alto se ha registrado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con 13 mil 400.