Presentan fotos y videos clave de conductora que arrolló a motociclista en Iztapalapa

Gaby “N” , conductora acusada de matar a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa , se quedará presa en el penal de Santa Martha Acatitla por la probable responsabilidad del delito de homicidio calificado.

Los hechos por los que fue imputada ocurrieron el 3 de enero de 2026 en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente, donde un automóvil azul lo impactó y lo arrastró varios metros.

Dan prisión preventiva a Gaby “N” por muerte de motociclista en Iztapalapa

La mujer fue detenida la madrugada del 10 de febrero de 2026 e ingresada al penal ubicado en la misma alcaldía, donde se registraron los hechos, los cuales fueron grabados desde otro automóvil cuyo video se difundió en redes sociales.

Este miércoles se llevó la audiencia en las salas del Poder Judicial en la colonia Doctores, donde un juez de control le dictó prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la muerte del motociclista Roberto Hernández.

Agentes #PDI en colaboración con elementos de la Fiscalía de Oaxaca, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Gaby "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, hechos registrados en enero 2026, en la @alcaldia_iztapalapa. pic.twitter.com/L0DYor9lNX — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) February 10, 2026

Piden más tiempo para pruebas tras captura de conductora Gaby “N”

Los abogados de esta mujer solicitaron más tiempo para reunir pruebas a su favor, por lo que el juez determinó que la siguiente audiencia será el próximo lunes 16 de febrero, a las 9:30 horas.

Hasta entonces se determinará la situación jurídica de Gaby “N” quien, por lo pronto, seguirá presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

En la audiencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) presentó como pruebas fotografías y videos con los que, presuntamente, identifican a Gaby “N” como la persona que arrolló a Roberto Hernández, provocándole la muerte.

Conductora acusada de matar a motociclista en Iztapalapa se escondió en Oaxaca

La investigación de la fiscalía capitalina señala que la víctima tenía 52 años y cuando circulaba en una motocicleta fue embestido por un vehículo. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró a Roberto Hernández varios metros, lo que provocó su fallecimiento.

La mujer escapó y estuvo prófuga desde el 3 de enero pasado, pero agentes la detuvieron en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Fue arrestada a las 12:26 horas en el estacionamiento de una gasolinería en el tramo carretero Oaxaca - Puerto Ángel, a la altura del kilómetro 61.5.