¡Otra pipa de gas en Iztapalapa! Conductor choca contra casa

Un nuevo percance de una pipa de gas se registró al oriente de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Iztapalapa, luego de que el conductor de la unidad chocara contra una casa.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Buenavista, de acuerdo con el jefe de los bomberos de la capital, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como el Jefe Vulcano.

Bomberos descartan fuga de gas tras choque de pipa

El jefe de bomberos de la capital, a través de su cuenta de X, informó que tras el choque de la pipa se descarta una fuga de combustible , sin embargo, una persona resultó lesionada en el lugar.

Informo que estamos atendiendo el choque de una pipa de gas en un domicilio en la colonia Buenavista, en Iztapalapa. #AlMomento, se descarta fuga de combustible y se atiende a una persona que resultó lesionada en el lugar.

Pipa de gas explotó en Puente de la Concordia en Iztapalapa

El miércoles 10 de septiembre de 2025 explotó una pipa gas en el Puente de la Concordia, también en la alcaldía Iztapalapa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), aseguró y sostuvo que la causa del accidente y el incendio fue la falta de pericia del chofer, quien perdió el control, pues viajaba a exceso de velocidad.

Luego del accidente registrado informó que se llevaron a cabo 273 dictámenes periciales para determinar las causas de este incidente .

Chofer de pipa de gas que explotó en Puente de la Concordia murió

Fernando Soto Munguía , el conductor de la pipa, murió. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, informó el día de la explosión que el chofer fue trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México, pues su estado de salud era grave y fue trasladado posteriormente al Hospital Magdalena de las Salinas de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Posteriormente, la fiscal general de Justicia de la CDMX, dio a conocer que el conductor de la pipa estaba en calidad de detenido, pero de acuerdo con su estado de salud, se determinaría “si se va a judicializar este caso”.

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la CDMX, informó detalles sobre lo que habría ocurrido el día del choque, y dieron a conocer una reconstrucción en video de como fue el momento antes de la explosión.

El chofer perdió el control, pues viajaba a exceso de velocidad, ya que manejaba a 44 kilómetros por hora (km/h), en una vialidad donde la velocidad máxima es de 40 km / h.

Esto provocó que el contenedor volcara y golpeara un bloque de concreto de la vialidad, abriéndose un orificio por el que se fugó el gas, expandiéndose 180 metros hasta que terminó por incendiarse con un chispazo.

