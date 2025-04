¿Un cometa o un satélite? Esto es lo que se vio en el cielo de Michoacán

Durante la noche del sábado 12 de abril de 2025 los habitantes del estado de Michoacán se quedaron impresionados tras ver un objeto luminoso en el cielo nocturno. Las autoridades enfatizaron que no hay riesgo a la población.

Varias personas en redes sociales capturaron fotografías de un haz de luz que contrastaba con la oscuridad de la noche de este fin de semana. Algunas personas entre Nayarit y hasta el estado de Chiapas aseguraron que pudieron ver lo mismo.

Usuarios de redes sociales, desde #Nayarit hasta #Chiapas, reportaron un objeto en movimiento en el cielo.



¿Qué fue lo que pasó en el cielo de Michoacán?

Ante ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán informó en un comunicado que esto se trató del reingreso a la atmósfera terrestre de un objeto artificial, probablemente una parte de satélite o etapa de cohete que concluyó su vida útil en el espacio.

Este tipo de eventos, aunque poco frecuentes, no representan riesgos para la población, según los análisis preliminares realizados por especialistas del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán y el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales de la UNAM. Durante su reentrada, el objeto generó una estela brillante, se desplazó lentamente y se fragmentó en su trayecto, un proceso común en estos casos de fenómenos atmosféricos.

¿Cuáles son las conclusiones de los expertos sobre el evento?

El doctor Raúl Gutiérrez Zalapa, investigador postdoctoral en Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán de la UNAM, confirmó que este tipo de fenómenos son monitoreados de manera constante por agencias científicas internacionales. En este caso, la trayectoria y altitud del objeto indicaron que no representaba peligro de impacto en tierra, ya que la mayoría de los artefactos se desintegran casi por completo al ingresar a la atmósfera.

Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil de la entidad destacó que, hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a la población. “Este fenómeno no representa ningún riesgo, por lo que pedimos mantener la calma y no generar alarma”, declaró Amuravi Ramírez Cisneros, coordinador estatal de Protección Civil.