Accidente automovilístico en Marina Nacional, CDMX, deja dos heridos | Mientras Dormía

La noche del sábado 16 de agosto de 2025, un aparatoso accidente causó al menos dos heridos en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), mientras usted dormía.

El incidente sucedió en el cruce de Mariano Escobedo y Marina Nacional, colonia Los Manzanos, cuando dos personas a bordo de una motocicleta, quienes no llevaban equipo de protección, chocaron contra un auto.

Al lugar llegaron ambulancias para trasladar a los dos tripulantes lesionados de gravedad. En la zona, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acudieron a resguardar, así como para trasladar los vehículos involucrados al Ministerio Público, quien deslindará responsabilidades de lo sucedido.

Un motociclista y su acompañante resultaron gravemente lesionados tras perder el control presuntamente por alcohol y velocidad.



Fueron trasladados a un hospital.



Detienen a cuatro presuntos ladrones de tienda en Coyoacán

Al menos cuatro personas quienes presuntamente asaltaron una tienda de conveniencia en Coyoacán, en la CDMX, gracias a la ayuda de oficiales de la SSC y de monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur.

Los monitoristas reportaron a policías de un robo a una tienda en Avenida Santa Úrsula y la calle San Gabino, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, informó la secretaría en un comunicado.

El encargado del negocio relató a los agentes que cuatro sujetos lo amedrentaron con una arma de fuego y le quitaron dinero en efectivo, así como mercancía. Después del atraco, huyeron en un automóvil color blanco.

Las cámaras de vigilancia de la CDMX ayudaron para darle seguimiento a los sospechosos y el vehículo en el que se trasladaban. De esta forma, lo hallaron en el cruce de las calzadas México Xochimilco y De Tlalpan, en la colonia Huipulco, de la alcaldía Tlalpan.

Los oficiales de la CDMX llegaron al punto, le cerraron el paso al automóvil y pidieron a sus ocupantes que bajaran de él. Tras una revisión, encontrarse en el interior dinero en efectivo, cinco botellas de bebidas alcohólicas, cinco cajetillas de cigarros y u arma de fuego con seis cartuchos útiles.

Los agentes detuvieron a una mujer de 34 años de edad y a tres hombres de 35, 40 y 44 años de edad y los trasladaron a un agente del Ministerio Público que determinará su situación legal.

