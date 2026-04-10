¡Se va el agua en CDMX! Venustiano Carranza, GAM e Iztacalco, entre las alcaldías con corte hoy

El corte de agua en CDMX no terminó; aunque inició el jueves 9 de abril por trabajos en la red hidráulica, este viernes 10 de abril las afectaciones continúan en varias alcaldías, donde vecinos aún reportan baja presión o falta total del suministro.

Las zonas más impactadas se ubican en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztacalco; mientras algunas podrían recuperar el servicio en el transcurso del día, otras enfrentarán un problema más prolongado que se extenderá varios días.

¿Qué está pasando con el agua en CDMX hoy 10 de abril?

Los trabajos comenzaron el jueves con la sustitución de una válvula de gran tamaño en la alcaldía Venustiano Carranza, una intervención necesaria que obligó a modificar el flujo de agua en distintas zonas de la ciudad.

Este ajuste en la red provocó una baja en la presión, lo que en muchos casos se traduce en cortes de agua, especialmente en edificios o colonias donde el suministro depende de un flujo constante.

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Alcaldías y colonias afectadas por el corte de agua

En Cuauhtémoc y Benito Juárez, el impacto comenzó desde el jueves y continúa este viernes; aunque se espera una recuperación gradual durante el día, todavía hay zonas donde el servicio no se ha normalizado.

En Gustavo A. Madero, la situación viene desde días previos; el suministro sigue irregular y, aunque se prevé que regrese este 10 de abril, los vecinos aún enfrentan intermitencias.

En Venustiano Carranza, colonias como Jardín Balbuena, Aeronáutica Militar, Moctezuma y Álvaro Obregón presentan baja presión o falta de agua; aquí el servicio podría estabilizarse hacia el mediodía.

El caso más prolongado es Iztacalco; colonias como Santa Cruz y Santiago Sur no tendrán agua de forma regular hasta el martes 14 de abril , lo que convierte a esta alcaldía en la más afectada en tiempo.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AlcCuauhtemocMx, @BJAlcaldia, @A_VCarranza e @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realizará la sustitución de una válvula de 36 pulgadas de diámetro en Fray Servando Teresa de Mier… pic.twitter.com/Qyplsy8ehr — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 9, 2026

¿Qué hacer si no tienes agua hoy en CDMX?

Ante la continuidad del corte de agua, es importante administrar el consumo; priorizar actividades básicas y almacenar lo necesario puede ayudar mientras el servicio se restablece.

Si la falta de agua es total, puedes solicitar una pipa gratuita a través de la Línea H2O marcando *426, un canal habilitado para atender este tipo de situaciones en la ciudad.