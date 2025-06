Mientras Dormía: Prevalecen afectaciones por lluvias en la CDMX; rescatan autos inundados y sus conductores

Las intensas lluvias que cayeron durante la tarde y noche del 2 de junio de 2025 dejaron severas afectaciones en las calles de la CDMX, como bloqueos, autos inundados y caída de fachadas. Las autoridades trabajaron durante la madrugada de este martes 3 de junio, mientras usted dormía, para atender la situación.

Los bomberos de la CDMX, así como oficiales de la policía capitalina, hicieron labores para recuperar 12 automóviles que quedaron cubiertos bajo el agua, debido a las precipitaciones de ayer.

La fuerte tormenta causó inundaciones en vías primarias, como el Viaducto Río de la Piedad, a la altura del cruce con Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en los límites de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

“Fue cosa de nada. En 3, 4 minutos, que vimos que el agua de repente empezó subir y estábamos todos ahí atrapados en el tráfico”, relató uno de los conductores afectados a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Rescate en la #CDMX tras fuertes lluvias 🚒 🌧️



Bomberos de la #CDMX, junto con la policía capitalina, realizaron un heroico trabajo durante más de cinco horas para rescatar a 12 vehículos que quedaron varados bajo el agua.



Las fuertes precipitaciones causaron severas… pic.twitter.com/rnWJwfvxWj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 3, 2025

Las personas a bordo de dichos vehículos fueron rescatadas a salvo y nadie sufrió lesiones de gravedad, de acuerdo con los reportes de servicios de emergencia.

Calzada Ignacio Zaragoza fue de las vías más afectadas

Al menos un camión de pasajeros quedó inundado, debido a que el agua llegó a los dos metros de altura en la Calzada Ignacio Zaragoza, causado por las lluvias de ayer lunes.

Cabe recordar que la Línea A del Metro CDMX, que corre de Pantitlán a La Paz, al oriente de la capital; también quedó afectada y no brindó servicio por acumulación de agua en las vías. La suspensión prevalece hasta la mañana de hoy martes.

#AlertaVialFIA | Estragos por la lluvia en #Zaragoza.



Algunos vehículos ya comienzan a pasar, sin embargo, el agua aquí alcanzó los 2 metros de altura. @isidrocorro con la información en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/J3NghGhEKe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 3, 2025

Cae fachada de casa histórica en la colonia Roma

Debido a las intensas lluvias, la parte de una fachada de una antigua construcción en el cruce de las calles Medellín y Durango, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, cayó a la calle.

El incidente sucedió debido al reblandecimiento de los materiales de la estructura, causado por la fuerte lluvia que afectó la CDMX durante el lunes 2 de junio de 2025.

Un edificio colapsó en la colonia #Roma debido al reblandecimiento de los materiales tras las lluvias.



Afortunadamente, nadie habitaba el edificio, por lo que no hay lesionados. @oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/wi6p4VeGLn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 3, 2025

La casa estaba deshabitada y no había personas alrededor al momento del derrumbe, por lo cual no hay reporte de lesionados. Autoridades locales acudieron a la zona para verificar que no haya riesgos adicionales para los vecinos y peatones.

Los primeros reportes indican que el inmueble ya tenía signos visibles de daños, con lo cual, debido a la lluvia, terminó en el colapso parcial de la estructura.