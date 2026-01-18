Muere hombre tras chocar su auto contra barda en Iztapalapa | Mientras Dormía

Un hombre perdió la vida esta madrugada al estrellar su auto contra una barda sobre la Avenida San Lorenzo, en la colonia Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX). El exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron este choque fatal, según las primeras investigaciones.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos de la Ciudad de México y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) acudieron al sitio. Retiraron el cuerpo del conductor, que quedó prensado dentro del vehículo.

Hombre muere prensado en auto tras choque mortal en Iztapalapa: detalles del accidente vial

Los hechos ocurrieron en una vía concurrida de Granjas Estrella. Testigos reportaron que el conductor circulaba a alta velocidad antes de perder el control e impactar la barda. Equipos de emergencia trabajaron para extraer el cuerpo, que presentaba lesiones graves. La SSC acordonó el perímetro mientras peritos realizan el análisis forense.

Accidente múltiple en Miguel Hidalgo deja un detenido

En otro suceso, un fuerte accidente involucró a cuatro autos particulares sobre la calle 11 de abril, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El conductor de una camioneta perdió el control e impactó tres carros estacionados.

Servicios de emergencia y policías de la SSC llegaron rápidamente, acordonaron la zona y resguardaron los vehículos. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, solo daños materiales.

Los oficiales detuvieron al conductor de la camioneta y lo llevaron ante el Ministerio Público. Una grúa de la SSC retiró los cuatro autos dañados.

Desalojan a familias por fuga de gas en la alcaldía Benito Juárez

Varias familias tuvieron que evacuar sus viviendas en una unidad habitacional sobre la calle Edzná, colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez, debido a una fuga de gas. La rotura de un tubo al exterior de la unidad provocó el escape.

Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil y policías de la SSC intervinieron. Las familias esperaron más de dos horas afuera hasta que desapareció el fuerte olor a gas. No reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Equipos sellaron la fuga y declararon segura la zona, con lo cual los habitantes regresaron a sus hogares. Vale la pena recordar que en caso de una fuga de gas en la CDMX , los habitantes pueden llamar al número de emergencias 911.