Aparatoso choque ocurre entre auto y camioneta en Viaducto Miguel Alemán | Mientras Dormía

Un choque en el Viaducto Miguel Alemán y un accidente en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier con Eje Central Lázaro Cárdenas ocurrió en las calles de la Ciudad de México (CDMX) mientras usted dormía.

Un joven de aproximadamente 25 años, conductor de un vehículo de lujo, protagonizó un choque contra la parte trasera de una camioneta en el Viaducto Miguel Alemán con dirección al aeropuerto capitalino.

¿Por qué ocurrió el choque en Viaducto?

La colisión ocurrió después de que el conductor de la camioneta frenó intempestivamente tras una discusión entre ambos conductores. Tras el impacto, el conductor de la camioneta abandonó el lugar, lo que ya es investigado por las autoridades.

El joven conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad y solo sufrió golpes menores, sin heridas graves. La vialidad sufrió afectaciones momentáneas, con uno de los carriles centrales cerrado durante varios minutos. Finalmente, una grúa retiró el vehículo y restableció la circulación en la importante arteria. Las autoridades continúan buscando al conductor responsable de la fuga para deslindar responsabilidades.

Mujer resulta lesionada en accidente en cruce de Fray Servando y Eje Central

En un segundo suceso, ocurrido en la madrugada de hoy 13 de agosto de 2025, una joven de aproximadamente 20 años resultó lesionada tras un accidente vial en el cruce de la avenida Fray Servando Teresa de Mier y el Eje Central Lázaro Cárdenas. La joven viajaba en una motocicleta cuando, por causas aún desconocidas, se impactó contra una camioneta particular y perdió el control, cayendo sobre la banqueta.

El uso del casco evitó lesiones mayores, aunque la joven presentó varios golpes. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) la atendieron en el sitio y determinaron que no era necesaria su hospitalización inmediata.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó la zona y personal de Tránsito retiró los vehículos para evitar más incidentes. El conductor de la camioneta quedó detenido y fue presentado ante el Ministerio Público para investigar las causas y definir responsabilidades de lo sucedido.

