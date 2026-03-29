Matan a un hombre y hieren a oro tras ataque a balazos en la colonia Guerrero | Mientras Dormía

Un hombre fue asesinado a balazos y otro más resultó herido en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX). El ataque sucedió en la calle Mercado, casi esquina con Lerdo.

Ataque directo en la Guerrero: Asesinan a Donovan "N" tras persecución en moto

Las dos víctimas circulaban a bordo de una motoneta, cuando otros sujetos que viajaban en otra motocicleta los interceptaron y atacaron.

Los agresores dispararon en al menos 10 ocasiones y después se dieron a la fuga, de acuerdo con los primeros reportes. Los cuerpos de las dos víctimas quedaron tendidos en el asfalto.

Donovan, un hombre de 27 años de edad, murió en el lugar debido al ataque. Mientras que su acompañante fue trasladado de emergencia a un hospital.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX levantaron los indicios correspondientes para iniciar la iniciar la indagatoria por el delito de homicidio. Hasta el momento, no hay reporte de detenidos por este crimen.

Espectacular incendio: Auto de lujo queda en cenizas frente a la Estela de Luz

Un auto de lujo quedó reducido a cenizas después de que se incendió en carriles centrales de Circuito Interior y Avenida Chapultepec, en la zona de la Estela de Luz, en la CDMX.

¿Qué fue lo que pasó #MientrasDormía?



Un vehículo se incendió en carriles centrales de Circuito Interior y Chapultepec, muy cerca de la Estela de Luz. No hay lesionados.



El reporte de @PLATA11CDMX https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/aw0eirU1Lg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2026

La unidad chocó contra el camellón de la vialidad, lo que después causó que en cuestión de instantes la unidad quedara envuelta en llamas.

El siniestro consumió prácticamente en su totalidad el automóvil. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió y trabajó por media hora para sofocar el incendio. La circulación en la zona tuvo que ser cerrada, lo que causó afectaciones en la vialidad.

Aunque el incendio fue aparatoso, no hay reporte de personas lesionadas. No obstante, los presuntos responsables abandonaron el auto antes de la llegada de las autoridades, por lo que las autoridades ya investigan las causas del accidente y encontrar a los implicados.

