¿Te toca el Hoy No Circula? Esto indica el calendario para el miércoles 31 de julio

Ya estamos a la mitad de la semana, por eso no debes confiarte, el programa Hoy No Circula continúa aplicándose en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex). Así que revísalo antes de salir de casa para que no te multen este miércoles 31 de julio.

Ruerda que calendario del programa cambia diariamente, por eso es importante NO confiarse, pues una contingencia ambiental podría activar el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos descansan este miércoles 31 de julio?

Como cada miércoles, de acuerdo con el calendario oficial, los autos que no podrán salir durante el miércoles 31 de julio son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

¿El Hoy No Circula aplica en el Edomex?

¡No te confíes! El programa Hoy No Circula también funciona en algunos municipios del Edomex. En total son sólo 18 municipios conurbados a la CDMX en dónde aplica en un horario de 5:00 a las 22:00 horas. Estos municipios son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Autos exentos del Hoy No Circula este 31 de julio

No pierdas la esperanza, recuerda que el Hoy No Circula cuenta con algunas excepciones, entre los que se encuentran los automóviles con holograma 0 o doble cero, los autos eléctricos e híbridos; sin embargo, también abarca otros cuatro tipos de automóviles:



Taxis: Estos vehículos circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que les toque el Hoy No Circula.

Autos de servicios urbanos: Es decir los autos de emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.

Coches de transporte escolar: También de personal.

Carros de cortejos fúnebres: Los servicios funerarios también se libran del programa.

Así que ya lo sabes, si tus placas coinciden con los vehículos que descansan este miércoles 31 de julio, mejor déjalo en casa, porque la multa por no acatar el programa es de hasta 2 mil 700 pesos mexicanos, eso sin contar el costo del arrastre al corralón si es que es el caso.