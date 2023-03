Más de 200 migrantes fueron expulsados, amarrados de las manos como si fueran delincuentes, por las autoridades de Estados Unidos (EU), a México, al aplicarles al Título 42 relacionado con las medidas sanitarias de aquel país; fueron trasladados a México por el Puente Internacional Lerdo en Ciudad Juárez.

La mayoría de los migrantes eran venezolanos, muchos de ellos traían las manos atadas con corbatas plásticas y así fueron entregados por la patrulla fronteriza a las autoridades de migración en México.

Se informó que será el Instituto Nacional de Migración (INM) quien defina si continúan en la frontera o son enviados al sur del país.

¿Cuántos migrantes fueron enviados a México?

Fueron más de 200 los migrantes que fueron expulsados de EU a México pro Ciudad Juárez, por la aplicación del Título 42 y llamó la atención que caminaban en fila con las manos atadas con corbatas plásticas, que, de acuerdo con autoridades del INM, se trata de los indocumentados que las autoridades de aquel país encuentran en su territorio, no los que tratan de entregarse.

Explicaron que los traen amarrados para evitar que representen un riesgo para los agentes fronterizos o se quieran regresar al momento que son entregados a las autoridades del país, la mayoría de ellos son de nacionalidad venezolana.

Datos de la Patrulla Fronteriza indican que en enero de 2023 fueron más de 30 mil migrantes asegurados en ese sector de El Paso Texas, que incluye parte de Nuevo México y del estado texano; en febrero más de 32 mil, un promedio de más de milmigrantesdiarios.

Así, sigue la expulsión de Estados Unidos y la llegada de migrantes en tren y por carretera a la frontera de Ciudad Juárez, por lo que sigue aumentado la presencia de extranjeros indocumentados.

Cabe mencionar que una vez que han sido expulsados, los migrantes ya no podrán tramitar su reingreso pues pierden ese derecho por haber cruzado la frontera sin documentos, incluso por la aplicación CBP ONE, pues ya no califican.

Mientras tanto autoridades de migración serán las que deciden si permiten que los migrantes permanezcan en Ciudad Juárez o son enviados a los albergues, que ya están saturados o si finalmente regresar al sur de México.

La mayoría de ellos dicen que prefieren quedarse en la frontera en donde esperan a que den por concluido el título 42, que al parecer será en el mes de mayo.

¿Qué dice el Título 42?

El Título 42 es una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos puestas en marcha para evitar la propagación de COVID-19 y bajo esta medida de salud pública, Estados Unidos expulsa a las personas hacia México o a sus países de origen.

El Título 42:



NO es un programa de asilo, tampoco hay un caso activo ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

NO es un proceso en Estados Unidos, esta devolución no da derecho de ver a un juez y no hay ningún caso pendiente ante autoridades migratorias estadounidenses.

NO estás en Título 42, te expulsaron por Título 42.

Los migrantes no pasan por un proceso legal migratorio de deportación, simplemente, es la regla por la que te expulsan al intentar ingresar por vía terrestre: ya sea a través de los puentes o cruces irregulares.

¿Cuál es la diferencia entre una deportación y expulsión por Título 42?

A diferencia del Título 42, una deportación es un proceso legal migratorio. Una persona puede ser detenida y deportada si ocurre lo siguiente:



Ingresó al país de manera irregular.

Cometió un delito o violó las leyes de Estados Unidos.

Desobedeció repetidamente las leyes de migración (no obedeció los permisos o condiciones para estar en el país) y es buscada por las autoridades migratorias.

Está involucrada en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es quien lleva a cabo las órdenes de deportación. En caso de deportaciones, puedes comparecer ante un tribunal y tienes derecho a contar con un abogado que te represente en la corte para revisar la situación.