¡Me dieron un balazo!: Migrante atacada al cruzar la frontera a Texas

Fue el 27 de septiembre que un grupo de 13 migrantes caminaba en Sierra Blanca, Texas a 140 kilómetros de El Paso y Juárez cuando dos hombres les dispararon.

Brenda Berenice, una migrante que iba en el grupo tuvo contacto por celular con su familia momentos casi inmediatos a que sucediera el ataque.

“Los muchachos están bien, ellos están bien, nomás yo y otro muchacho, nos dispararon.. El muchacho se murió y yo creo que ando en eso”, se escuchaba con desesperación en su voz.

Disparan a migrantes en Texas; uno muere y otra más resulta herida

Un segundo audio enviado a su tía señalaba: “Tía yo me estoy muriendo. Me dieron un balazo. Ay diosito. Ya no se qué hacer, ellos están bien”.

Silvia Carrillo, tía de Brenda, estaba consternada: “Ella me decía que se sentía que estaba muriendo, yo le dije márcale a la migra para que vayan por ustedes a recogerlos. Yo me quise volver loca no hallaba qué hacer”.

Los medios locales de Texas llegaron al lugar cuando se retiró el FBI y la Patrulla Fronteriza.

Fotografiaron casquillos de escopeta, así como los números de la evidencia asegurada.

Durante el ataque murió Jesús Iván Sepúlveda originario de Ceballos, Durango.

También quedó lesionada Brenda Berenice de San José de Bellavista, municipo de Mapimí; ella dejó a sus 3 hijos en México.

Según el consulado mexicano en El Paso, Texas el cuerpo de Jesús Iván será entregado en los próximos días, mientras que a Brenda Berenice la apoyan durante su recuperación.

Los responsables del ataque a los migrantes

La policía de Texas dio a conocer la imagen de los responsables.

Se trata de dos hermanos: Michael y Mark Sheppard.

Habían salido bajo fianza pero fueron reaprendidos este 5 de octubre con cargos de asalto agravado con arma mortal en una investigación del FBI y el departamento de seguridad pública de Texas.