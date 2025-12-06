Los migrantes que cruzan por México han dejado ver un nuevo escenario: el sueño regiomontano. La llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos ha hecho más difícil que cientos de personas que quieren cruzar a ese país no lo logren y se quedan varados en campamentos.

En un recorrido hecho por Fuerza Informativa Azteca (FIA), la periodista Carolina Rocha documentó que migrantes que no lograron cruzar a Estados Unidos optaron por mejor irse a Monterrey, Nuevo León.

En búsqueda del sueño regio de los migrantes en México

Cerca de 2 mil 500 migrantes cada mes tratan de regularizar su situación en esa ciudad al norte del país, en busca del sueño regio.

Se trata de migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos, de Honduras, por mencionar algunos. Familias enteras, conformadas por hijos menores de edad y sus padres, se han aventurado a lograr quedarse en Monterrey.

Algunos de ellos han tenido éxito trabajando en esta ciudad mexicana, luego de dejar su país para iniciar una nueva vida ante lo desconocido tras dejar su pasado en países sudamericanos.

Familia hondureña vive el sueño regio tras dejar su país

Evelyn es una pequeña de Honduras que dejó su casa con su familia para rehacer su vida, solo que no en Estados Unidos, y se quedaron en Monterrey. Para esta pequeña, México es un país que “está bien bonito”.

Su mamá Elvia contó a las cámaras de FIA que salieron de su país en familia, la cual está intrigada de cinco personas, de las cuales el padre y un hijo actualmente están trabajando para generar ingresos.

Víctor, el padre de familia, relató que nunca han estado en Estados Unidos, pero “la vida aquí (en Monterrey) es buena” y “hay cómo sobrevivir”.

¿Cómo viven los migrantes en Monterrey tras no cruzar a EU?

En Monterrey, aunque los migrantes que han encontrado trabajo, no ganan en dólares y tampoco se les paga por hora, pero en esta ciudad se ha convertido en un destino migrante para quienes este 2025 vieron el cierre de la frontera en Estados Unidos.

“A Tapachula llegué el año pasado en espera de la cita, me llegó la cita pero la cancelaron. De como me han hablado de Estados Unidos me parece que Monterrey es mucho mejor. Me llegó la cita, la recibí el 2 de enero y me la cancelaron el 20 de enero cuando llegó Trump”, contó Lucía, migrante de Venezuela.

Ella cruzó el Darién, pasó por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala hasta

llegar a México. Vive en Casa Monarca con 70 migrantes más. Como la mayoría, ha elegido

Monterrey como destino final, pero la estadía en albergue es temporal.

“Muchos llegan, se van, consiguen vivienda, otros no consiguen”, añade. Aunque para migrantes como ellos la vida no se ha resuelto, han tenido una esperanza de tener por un momento de tranquilidad para poco a poco hacer sus vidas en este país.

