Luz de esperanza: Migrantes en Tabasco y Chiapas pueden comenzar su solicitud de asilo con CBP One

Decenas de familias de países como Honduras, Guatemala y Ecuador que se encuentran en tránsito por Tabasco, no tendrán que llegar hasta la frontera norte para comenzar una solicitud de asilo; esto porque recientemente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que el trámite lo podrán realizar a través de la aplicación CBP One .

Una luz de esperanza se encendió para los migrantes que buscan el “sueño americano”, tal es el caso de Johathan y su familia, ellos son originarios de Honduras de donde salieron huyendo de la violencia para buscar asilo en Estados Unidos.

Jonathan Sánchez, migrantes de Honduras cuenta que:“Entramos a México caminando en una caravana... con mi familia, con mi mujer y mi hijo... Sólo estuvimos 2 días aquí en el refugio y nos ayudaron con lo que es dormir, con la comida”.

App Cbp One: La esperanza para comenzar su solicitud de asilo de manera digital

Su esperanza es la aplicación CBP One, con la cual migrantes que permanecen en Tabasco y Chiapas pueden ahora solicitar citas para presentarse en puertos de entrada terrestres de Estados Unidos a iniciar su trámite de asilo.

“Le pide la dirección o también le piden la dirección de la persona que los va a recibir en Estados Unidos... Ya hemos visto que ya cuando le sale cita, cuando ahí la confirma, tiene que ir a una oficina de migración, supuestamente para que le den el permiso para subir, ya sea en avión o en bus, pero según miré, la misma migración nos puso el día”, cuenta el migrante Jonathan Sánchez.

El único problema es el tiempo para la cita, con la cual, deberán acudir primero a las oficinas migratorias mexicanas, de donde serán transportados a la frontera norte:“Pero eso ya como que es suerte que le llegue la cita porque hay personas que llevan hasta 9 meses esperándola y a otros le salen en 3 días... Una familia que nos encontramos que ellos eran de Ecuador, ellos venían con nosotros, y ellos llegaron hasta Ciudad de México y a ellos en 4 días les llegó". Asi como Jonathan, otros migrantes esperan su cita en este refugio de Villahermosa. Otros apenas se van enterando de la aplicación CBP One.

Migrantes piden a mexicanos que les brinden una “mano solidaria”

Rigoberto Rodríguez, otro migrante hondureño señala que:"Está difícil esto aquí... A mí no me han dicho nada, la verdad, a mi compañero si le dijeron ahí que llegara ahí mañana no sé a qué hora... Pero como ni teléfono tengo, pues, entonces se me hace más difícil, pues”.

Rigoberto piensa arriesgarse y seguir hacia el norte, a como llegó aquí, si no tiene otra opción. Para Jonathan, su esposa y su pequeñito, las condiciones cambian; ven la luz al final de la oscuridad que supone la violencia y la pobreza que los empuja a migrar. CBP One facilita las cosas, reduce los peligros y la posibilidad de que estas familias que migran por miedo a morir sean revictimizadas.