Miguel Ángel Yunes Márquez afirma que su afiliación a Morena no debe causar molestia

El senador expanista Miguel Ángel Yunes dijo que no tiene por qué molestar al grupo parlamentario de Morena su reciente afiliación. Por esta razón llamó a la unidad la bancada que comanda Adán Augusto López en la Cámara Alta.

“Yo nunca decidí afiliarme para generar un problema o un conflicto interno (...) Ahorita lo que se necesita es unidad. Que realmente el grupo legislativo pueda estar unido para sacar adelante las reformas que necesita la presidenta para poder sacar adelante al país. Entonces no le veo mucho sentido a esto”, dijo en entrevista previa a la sesión de este miércoles en el Senado.

¡La afiliación guinda terminó en bronca!



Morena convirtió el Senado de la República en su propia oficina, todo para afiliar a sus militantes. Mientras que la oposición denunció que México se cae.



Pero el mal sabor llegó cuando el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez y Alejandro… pic.twitter.com/PkQH4Cjd3q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2025

Yunes Márquez recalcó que solamente una senadora, la veracruzana Raquel Bonilla, se ha opuesto a que se integre al grupo parlamentario guinda, y lo hizo durante la sesión del martes.

“Es solo una, ¿No? Con el resto he platicado con ellos, ya están de acuerdo y saben el compromiso que yo hice con la presidenta y con el movimiento. Y creo que tengo una gran relación con todos ellos. Inclusive de amistad. Entonces no veo por qué no puedo pertenecer al grupo parlamentario. Es un derecho mío y mis compañeros me respaldan(...) A ella mis respetos y bueno, su opinión es muy respetable y nada más. Yo voy a seguir, miren, afiliado o no, voy a seguir apoyando las reformas que requiere la presidenta porque, insisto, a México requiere una presidenta fuerte”, sentenció.

Yunes Márquez agradece a presidenta Sheinbaum dejar su afiliación en manos del partido

Finalmente, Yunes Márquez dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo bien en dejar a la dirigencia del partido resolver la pertinencia de su militancia.

Miguel Ángel Yunes, ahora en Morena, pide unidad en el Senado tras su polémica afiliación. Asegura que su ingreso no busca generar conflictos, sino impulsar las reformas de la 4T. 🔴⚖️ https://t.co/rGaGyMSoFo pic.twitter.com/HXsAzEWpU9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2025

“Realmente creo que la presidenta hizo lo correcto al desmarcarse. Ella es la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y no tendría por qué estar metida en temas de partido y menos un tema tan menor como este. A final de cuentas, ella es responsable de cosas mucho más relevantes para este país que estar viendo el tema interno de Morena”.