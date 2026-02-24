A casi dos días de la caída de “El Mencho” en Jalisco: Así se encuentra la ZMG

A casi dos días del operativo federal que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sigue experimentando brotes de violencia.

Aunque el "Código Rojo" ha permitido detenciones, los incidentes nocturnos en municipios como Zapopan demuestran que la vigilancia debe permanecer en los niveles más altos.

🔴#IMPORTANTE | Así lucen las calles en la zona de Periférico Sur. Maneje con cuidado.



Con información: Florencia Moreno, (@jlorecita27). pic.twitter.com/ucrDVXqc3u — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 24, 2026

Delincuentes intentan robar un auto y balean a conductor en ZMG

La noche se tornó tensa cuando un hombre llegó por su propio pie a la clínica de la Cruz Verde Santa Lucía, en Zapopan, pidiendo auxilio. Según su testimonio, personas armadas lo interceptaron para intentar quitarle su vehículo.

Al resistirse, escuchó una detonación y sintió el impacto. El sujeto presentaba una herida de bala en la pantorrilla; afortunadamente, los médicos lo reportaron como estable y fuera de peligro, mientras la policía municipal recababa datos para dar con los agresores.

Fuego provocado en la colonia Mesa de los Ocotes, Jalisco

Casi al mismo tiempo, las alarmas se encendieron en la colonia Mesa de los Ocotes, también en Zapopan. Sobre la calle Paseo de los Almendros, sujetos desconocidos incendiaron un vehículo de manera intencional.

El fuego, que consumió la unidad rápidamente, generó una fuerte movilización de los vecinos, quienes temían que las llamas se extendieran a las casas cercanas antes de que llegaran las autoridades.

🔴#IMPORTANTE | Así lucen las calles en la zona de Periférico Sur. Maneje con cuidado.



Con información: Florencia Moreno, (@jlorecita27). pic.twitter.com/ucrDVXqc3u — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 24, 2026

Incendios movilizan a bomberos en la ZMG

No fue el único caso de la noche. Un segundo vehículo fue envuelto por las llamas en el cruce de las calles Hacienda de la Quemada y Hacienda de la Purísima. El despliegue de elementos de seguridad fue inmediato.

Los bomberos trabajaron a marchas forzadas para sofocar el fuego, mientras el personal del Ministerio Público llegaba para iniciar las investigaciones y determinar si estos hechos tienen relación directa con las represalias por lo ocurrido en Tapalpa.

Incertidumbre tras caída de "El Mencho"

El sentimiento de incertidumbre es evidente, ya que los ataques a vehículos particulares han sido una constante desde que se confirmó la muerte del líder del CJNG hace apenas 48 horas.

Con respecto a la respuesta de los delincuentes ante la caída de su líder, autoridades han contestado ante agresiones y hechos delictivos sucedidos en el estado.

Investigaciones en curso en la ZMG

El personal de la Fiscalía y del Ministerio Público ya tiene abiertas las carpetas de investigación por los daños a la propiedad y la agresión armada.

Se recomienda a la población reportar cualquier actividad sospechosa al 911.