Se mantiene el Código Rojo en Jalisco y blindan el estado con 2 mil 500 militares tras caos por muerte de “El Mencho”

Jalisco sigue bajo Código Rojo. Aunque la situación comienza a estabilizarse, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que la alerta se mantiene activa mientras avanzan los operativos de seguridad en distintos puntos del estado.

La medida se tomó tras los hechos violentos registrados luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los bloqueos carreteros y la quema de vehículos obligaron a activar protocolos de emergencia y reforzar la vigilancia.

Llegan 2 mil 500 militares para reforzar la seguridad en Jalisco tras muerte de "El Mencho"

Como parte del blindaje, el Gobierno de México envió 2 mil 500 militares adicionales a Jalisco. Los elementos ya se encuentran desplegados en diferentes regiones para apoyar en patrullajes, vigilancia de carreteras y tareas estratégicas.

El gobernador aseguró que, hasta el momento, no hay reportes de nuevas incidencias y que se continúa liberando vialidades afectadas por vehículos incendiados o atravesados durante los bloqueos.

El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo.



En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en…

Este despliegue busca garantizar condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía como para el sector productivo, que en los últimos días vio interrumpidas sus actividades por los hechos violentos.

Regreso a clases y reactivación económica en Jalisco

Pese a que el Código Rojo sigue vigente, las autoridades estatales anunciaron el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero.

Además, tras acuerdos con organismos empresariales, las actividades económicas se reactivarán en su totalidad. Para ello, será clave que el transporte público opere con normalidad, lo cual está previsto para este martes.

En el caso de Puerto Vallarta, se desplegó personal suficiente para asegurar el funcionamiento del transporte, el abasto de alimentos y los servicios en la zona hotelera y para la población en general.

¿Cuándo se levantará el Código Rojo en Jalisco?

Pablo Lemus adelantó que, si las condiciones continúan estables y no se registran nuevos hechos de violencia, se planteará en la Mesa Estatal de Seguridad levantar el Código Rojo en las próximas horas.

El mandatario hizo un llamado a madres y padres de familia, empresarios, trabajadores, estudiantes y servidores públicos a colaborar para recuperar la normalidad en el estado.

Mientras tanto, el mensaje oficial es claro: el Código Rojo se mantiene, pero Jalisco comienza a retomar su ritmo con mayor presencia de fuerzas federales y estatales en las calles.