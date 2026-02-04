Hallan sin vida a militar en la Miguel Hidalgo; Ejército Mexicano despliega operativo de emergencia

Un militar fue localizado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la colonia San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalg o, lo que derivó en un operativo de emergencia del Ejército Mexicano durante la madrugada HOY 4 de febrero Mientras Usted Dormía .

Encuentran a militar muerto en la Miguel Hidalgo, investigan si fue asesinato

El hallazgo ocurrió en el cruce de la cerrada del Zapote y la cerrada de Allende, donde vecinos reportaron movimientos inusuales dentro del domicilio. Al sitio acudieron elementos de seguridad, quienes confirmaron que el militar ya no presentaba signos vitales.

Ante la situación, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyos peritos ingresaron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes, efectuar el levantamiento del cuerpo y asegurar indicios que permitan esclarecer el fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si el cuerpo del militar presentaba huellas visibles de violencia .

El domicilio y sus alrededores fueron acordonados y resguardados por personal del Ejército Mexicano, que colaboró en las labores de seguridad mientras avanzaban las investigaciones en Miguel Hidalgo.

Las indagatorias continúan abiertas y será la autoridad ministerial quien determine las causas del deceso del militar, así como las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DE LOS GOLPES A LA MUERTE: PELEA EN LA GAM TERMINA EN TRAGEDIA; ASESINÓ A SU RIVAL CON ARMA BLANCA| MIENTRAS DORMÍA

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un elemento del Ejército Mexicano fue localizado sin vida dentro de una vivienda en la colonia San Joaquín, alcaldía Miguel Hidalgo. Autoridades ya investigan el caso.



En #Azcapotzalco, un hombre resultó gravemente herido tras una riña callejera; el… pic.twitter.com/8FXjPlEieX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2026

Golpean brutalmente a un hombre en Azcapotzalco, durante riña callejera

En otro punto de la Ciudad de México, y también durante el monitoreo nocturno de Mientras Dormía, un hombre resultó gravemente lesionado tras ser golpeado por varios sujetos en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos se registraron sobre la calle Rafael Alducin, donde un grupo de personas ingería bebidas alcohólicas en la vía pública. Tras una discusión, se desató una riña en la que la víctima fue agredida con extrema violencia, principalmente en el rostro.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y determinaron que el hombre presentaba lesiones de gravedad, incluido un pulmón perforado, por lo que fue estabilizado y trasladado de emergencia a un hospital.

Los agresores huyeron antes del arribo policial. Autoridades capitalinas ya realizan un operativo de búsqueda para dar con los responsables y esclarecer lo ocurrido.