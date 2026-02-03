De los golpes a la muerte: Pelea en la GAM termina en tragedia; asesinó a su rival con arma blanca| Mientras Dormía

Durante la madrugada de HOY 3 de febrero, Mientras Usted Dormía, una violenta pelea entre dos hombres terminó en tragedia cuando uno de ellos asesinó a su rival con un arma blanca en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero , de la CDMX, lo que desató una movilización de emergencia de última hora.

La pelea escaló en segundos: sacó un arma blanca y asesinó al hombre en la GAM

El hecho ocurrió sobre la calle Oriente 91, casi esquina con Norte 56, en la colonia Emiliano Zapata , donde vecinos escucharon gritos y, minutos después, vieron a una persona tendida sobre el asfalto tras la pelea.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, durante la confrontación uno de los involucrados sacó un cuchillo y atacó directamente a su contrincante.

El agresor asesinó al hombre con varias lesiones provocadas por arma blanca, mismas que resultaron letales en el lugar.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En la #GAM, un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado con arma blanca tras una pelea en la colonia Emiliano Zapata; hay un detenido.



En #Azcapotzalco, un ciclista perdió la vida al ser atropellado por una unidad del Metrobús en Industrial Vallejo;… pic.twitter.com/AcH0z0A3pH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron tras el reporte vecinal y confirmaron que la víctima, de entre 30 y 35 años, ya no contaba con signos vitales. La pelea terminó antes de que pudiera recibir atención médica.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes iniciaron la carpeta de investigación correspondiente; el responsable huyó tras asesinar a su rival con arma blanca.

Murió al instante: ciclista es arrollado por unidad del Metrobús mientras circulaba por carril confinado

En otro punto de la ciudad, mientras la capital dormía, un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por una unidad del Metrobús sobre el puente Deportivo Reynosa, en avenida Ceylán, colonia Industrial Vallejo, en Azcapotzalco .

La víctima circulaba por el carril confinado cuando fue impactada de frente por la unidad, saliendo proyectada varios metros. El golpe en la cabeza le causó la muerte de forma casi inmediata.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardó el sitio mientras personal ministerial realizaba las diligencias. Ambos casos, ocurridos en diferentes alcaldías, quedaron bajo investigación.

En el caso de la GAM, las autoridades buscan al responsable que asesinó durante una pelea usando arma blanca, mientras continúan las indagatorias para esclarecer totalmente los hechos.