Responden fuego en Sinaloa: Militares son emboscados en Culiacán y capturan a 18 sicarios

Una nueva jornada de violencia sacudió a Sinaloa. Elementos de las Fuerzas Armadas fueron agredidos a balazos durante un patrullaje en Culiacán, lo que desató un enfrentamiento que culminó con la detención de siete presuntos delincuentes, entre ellos una mujer.

En acciones paralelas y coordinadas en los municipios de Culiacán y Navolato, las autoridades federales y estatales lograron la captura de un total de 18 personas, además del aseguramiento de un arsenal, miles de litros de precursores químicos y vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

Estos operativos, parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, confirman la intensa actividad de los grupos criminales y la respuesta contundente de las autoridades.

¿Qué pasó en Culiacán? Militares son agredidos a balazos

La confrontación principal ocurrió tras una denuncia anónima al 089 que alertaba sobre civiles armados en el fraccionamiento Residencial Roma. Personal naval acudió a verificar y, al llegar, fueron recibidos a balazos.

Siguiendo los protocolos, los elementos repelieron la agresión y, tras controlar la situación, lograron la detención de siete personas (seis hombres y una mujer). En el lugar se aseguró un arsenal considerable:



5 armas largas

818 cartuchos útiles y 33 cargadores

y 33 cargadores Un vehículo

11 chalecos tácticos y 22 placas balísticas

Hallazgo de precursores químicos en Culiacán

También en Culiacán, pero en una acción distinta derivada de labores de inteligencia, se localizó un área utilizada para concentrar material para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado Los Cedros. En este punto se aseguraron 13,850 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, un destilador y un condensador, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 281 millones de pesos.

Captura masiva en Navolato: Ametralladoras y blindaje artesanal

En el municipio vecino de Navolato, otra denuncia anónima al 089 sobre hombres armados activó una respuesta rápida del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y fuerzas federales en el campo San Luis.

El operativo resultó en la detención de 11 hombres que viajaban a bordo de dos vehículos, uno de ellos una camioneta Cherokee con blindaje artesanal ("monstruo"). A este grupo se le aseguró un arsenal de alto poder:



Dos ametralladoras calibre 7.62 mm

Siete fusiles y carabinas de calibres .308 y 5.56 mm

de calibres .308 y 5.56 mm Una escopeta calibre 12 y tres pistolas (.38 Super y 9mm)

Más de 800 cartuchos de diversos calibres, incluyendo dos cintas para ametralladora con 150 cartuchos cada una .

de diversos calibres, incluyendo . Equipo táctico: 3 chalecos con 5 placas balísticas y 3 cascos.

Los 18 detenidos en las distintas acciones, junto con todo el material asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.