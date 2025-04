Señora es agredida y su casa destruida en intento de despojo ilegal en Huixquilucan, Edomex

La señora Estela Betanzo compró un terreno hace 17 años en Huixquilucan, Edomex; ahora se encuentra en una disputa legal, lidiando con el hijo de quien le vendió esa propiedad, porque esta persona se niega a aceptar que ya no le pertenece. Durante el lunes 28 de abril, llegaron a su casa, fue agredida, sufrió intento de despojo y destruyeron lo que con años de esfuerzo logró construir.

Estela Betanzo, sin apoyo de las autoridades del Edomex tras intento ilegal de despojo

A pesar de que ya hay una denuncia, no ha pasado nada. Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, la señora Estela Betanzo, explica cuáles son los motivos por los que intentan despojarla de su propiedad.

“Desafortunadamente, llegan personas encapuchadas que lleva el señor Rafael. Después de 22 años que yo tengo viviendo ahí, pues su papá me vende (el terreno), él ahora quiere tomar posesión de mi predio. Él me dice que el pueblo no me acepta, no me quiere.

“Aquí tiene que haber muchos intereses de por medio, principalmente exdelegados, delegados y el entrante, que el sábado se recibe, ahí días antes, y ese mismo día, yo recibo amenazas, amenazas con pistola en mano. He puesto denuncia tras denuncia y no sigue el procedimiento, no me hacen caso”, explica la mujer afectada.

La señora Estela Betanzo, preocupada por la delicada situación por la que atraviesa, reitera que las autoridades hacen caso omiso de su caso, a pesar de que ella cuenta con todos los papeles en regla.

“El lunes mismo que yo me presento ante el juez del Ministerio Público, le digo lo de la pistola a la juez, le relato lo que realmente pasó y pues, con mucha pena, yo les digo que, en Huixquilucan, no hay esas atenciones de seguir y de hacerle caso a las víctimas, como en este caso.

“Destruyeron todos mis papeles, cosas que con tantos años hemos construido con esfuerzo, mis hijos, mi esposo. Estos encapuchados me amenazaron, me arrastraron, me pegaron, aventaron a mi niño de seis años, que es mi nieto, y a mi hija. Me robaron mi teléfono, metieron la máquina, tiraron todo, todo está debajo de escombros; lo único que prevalece de pie ahorita en este momento es un altar”, agregó la víctima de violencia.

Activista apoya a la señora Estela tras intento de desalojo de su predio en Huixquilucan, Edomex

“Una activista me ayuda ese mismo día a que levanten la denuncia, porque como tal no me hacían caso, levantamos el teléfono rojo, para hacer una denuncia ante la Fiscalía, a nivel República y es así como, entre comillas, me pone un poco de atención, pero me dicen que no procedía el delito de feminicidio, o sea, porque, pues eso es lo que intentaron.

“Esta persona, la amenaza, la cumplió, y me dice él que, pues, que me iba a arrepentir, que ahí me iba a quedar, gritaba que me mataran”, agregó.

La señora Estela Betanzo explica que, a pesar de la intervención de las autoridades, de todos los agresores, sólo cuatro fueron detenidos; sin embargo, durante el trayecto al Ministerio Público, los fueron liberando.

“Pues todo eso que ven ahí, para mí, es una impotencia. Yo sé que no soy la única por falta de las autoridades que están al frente, de las fiscalías y que realmente, pues yo he hecho varias denuncias por amenazas, por todo esto.

“Desafortunadamente, me dicen que en el Estado de México esto como tal no procede porque no hay ley, pues hay muchos intereses de por medio. Es una parte a donde en estos momentos, pues no entienden y no aceptan tanto las autoridades, como los del pueblo, porque para mí es una impotencia también decirlo y lo lamento porque dicen que es todo el pueblo. No es todo el pueblo, son unos cuantos que mantienen intereses y que son muchos intereses”, sentenció.

