Luto en la minería: Exigen justicia para los mineros asesinados en Concordia, Sinaloa

En medio del dolor, la indignación y el silencio, trabajadores de la industria minera marcharon en distintas ciudades del país para exigir justicia por los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

Las protestas no solo fueron un acto para pedir justicia. También representaron un rechazo a la versión oficial que sostiene que los trabajadores habrían sido “confundidos” con integrantes de grupos criminales.

Para los manifestantes, esa explicación resulta inaceptable, sabiendo que la extorsión y la violencia contra el sector minero son una realidad cotidiana.

¿Por qué marcharon los trabajadores de la industria minera en México?

Metalúrgicos, químicos, geólogos, ingenieros y otros profesionales del sector participaron en diferentes marchas realizadas en Pachuca, San Luis Potosí, Taxco, Durango, Hermosillo, Chihuahua y Zacatecas.

En cada punto, las consignas fueron las mismas: seguridad, justicia y respeto a los derechos de quienes trabajan en la minería. Las marchas se realizaron en silencio, como símbolo del luto que atraviesa al gremio tras la muerte de cinco de sus compañeros y la desaparición de otros cinco.

Entre los asistentes estuvieron familiares de algunas de las víctimas ya identificadas. Uno de los padres de familia señaló que su hijo “salió a buscar una vida mejor” y que su único error fue trabajar en una región donde la violencia se ha normalizado.

Para las familias, no existe confusión posible cuando las víctimas fueron sacadas de sus hogares por la fuerza.

“Soy el papá de José Ángel. Soy un ciudadano que ha trabajado, que ha formado a sus hijos, formé a mi hijo y su único pecado fue salir a buscar su vida”, apuntó el padre de una de las víctimas.

Extorsión en México: una cotidianidad en el sector minero

Ingenieros y geólogos coincidieron en que la presencia de grupos criminales en zonas mineras no es un fenómeno nuevo. Denunciaron que la extorsión y las amenazas forman parte del día a día en regiones serranas donde opera la industria extractiva.

“Mientras exista inseguridad, la riqueza de la tierra será moralmente insostenible”, expresó el gremio minero en un mensaje que resume el sentir colectivo: no puede hablarse de desarrollo económico si quienes extraen esos recursos trabajan bajo amenaza constante.

Hasta ahora, cinco de los 10 mineros han sido localizados sin vida en una fosa. Eran originarios de Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Guerrero. Los otros cinco continúan desaparecidos, lo que mantiene a sus familias en una espera marcada por la incertidumbre.

