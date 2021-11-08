Ministro de Tuvalu graba mensaje para la COP26 en medio del mar

El ministro de Tuvalu, Simon Kofe, grabó su discurso en el mar, con el agua hasta las rodillas, para demostrar el impacto que provoca el calentamiento global a su isla ante la Cumbre Climática de Glasgow (COP26).

El discurso pregrabado tiene como objetivo resaltar la amenaza del calentamiento global y en especial el aumento del nivel del mar que afecta a las naciones del Pacífico, como en su país, Tuvalu.

La emisora pública TVBC fue la encargada de filmar al ministro de Tuvalu en el extremo más alejado de Fongafale, el islote principal de la capital de Funafuti.

La grabación se reproducirá en un evento paralelo de la cumbre COP26 en Glasgow mañana martes 9 de noviembre.

En las conversaciones de la COP26 que terminarán el 12 de noviembre, tratarán de mantener vivo el acuerdo climático de París de 2015, para así limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, ya que las temperaturas globales de la superficie ya han subido alrededor de 1.2 ° grados centígrados.

¿Cuál es el mensaje del ministro de Tuvalu para la COP26?

El ministro de Tuvalu explicó en su discurso para el COP26 que el lugar que escogió para grabar el mensaje no fue escogido al azar, pues antes el agua del mar no llegaba hasta ese punto.

"Esta declaración junta el escenario de la COP26 con las situaciones de la vida real que afronta Tuvalu debido a los impactos del cambio climático y el aumento del nivel del mar", dijo Simon Kofe en su discurso.

Con el agua por las rodillas, Simon Kofe agregó: “Señoras y señores: adiós, nos estamos hundiendo”.

El ministro de Tuvalu, al sumergirse en el mar, demostró que el cambio climático afectará a la población mundial y en especial a los isleños del Pacífico quienes están luchando por ser escuchados en la cumbre de Glasgow.

Sin embargo, solo tres líderes del Pacífico, de Palau, Fiji y Tuvalu, han viajado a las conversaciones climáticas de la COP26 en Escocia para presionar por recortes profundos en los gases de efecto invernadero.

Los principales países emisores de estos gases son China y Estados Unidos.