Miss Palestina competirá por primera vez en Miss Universo

La modelo y activista Nadeen Ayoub se convertirá en la primera mujer en representar al Palestina en el escenario de la 74ª edición de Miss Universo 2025, que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

La noticia fue confirmada por la Organización Miss Universo a CNN este domingo, donde expresó su entusiasmo por la participación de Ayoub en la competencia. “La Organización Miss Universo da la bienvenida con orgullo a las delegadas de todo el mundo, celebrando la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento de las mujeres”, señaló la institución.

¿Quién es Nadeen Ayoub, Miss Palestina?

Nadeen Ayoub, de 27 años, fue coronada como Miss Palestina en 2022, de acuerdo con el medio The National, con sede en Abu Dhabi. Desde entonces, ha utilizado su imagen como modelo y figura pública para defender causas sociales vinculadas al reconocimiento de su pueblo y Gaza.

En una reciente publicación de Instagram, la reina de belleza compartió su emoción por este paso histórico: “Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo”.

Añadió también un mensaje cargado de simbolismo político y humano: “Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver. Somos más que nuestro sufrimiento: somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que perdura a través de nosotros”.

El contexto internacional: Miss Universo y la guerra en Gaza

La participación de Ayoub en Miss Universo 2025 llega en un momento delicado, marcado por la guerra entre Israel y Hamás que continúa devastando la Franja de Gaza. Según datos del Ministerio de Salud palestino, al menos 62.004 personas han perdido la vida desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, una cifra que Naciones Unidas señala como mayoritariamente compuesta por mujeres y niños.

En este escenario, la inclusión de una representante palestina en un evento global adquiere un fuerte simbolismo. “La Sra. Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”, declaró la Organización Miss Universo.

Reconocimiento internacional a Palestina

La representación en Miss Universo coincide con un movimiento diplomático cada vez más amplio en torno al reconocimiento de Palestina como Estado. Más de 145 países ya se han pronunciado a favor, y recientemente naciones como Australia, Canadá y Francia anunciaron que apoyarán formalmente esta postura en la Asamblea General de la ONU de septiembre. El Reino Unido, por su parte, condicionó su respaldo a la posibilidad de que Israel acepte un alto el fuego en Gaza.