Más de la mitad de gobernadores se han sumado a acuerdo por la democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a través de cartas, mensajes o de forma personal, más de la mitad de los gobernadores se han adherido al acuerdo por la democracia que lanzó la semana pasada para evitar que se usen recursos públicos en las campañas políticas.

De gira por el estado de Zacatecas, el mandatario federal agradeció la adhesión del mandatario estatal al acuerdo y recordó que ante ahora ya se convirtió en delito grave el fraude electoral, “antes no les hacían nada, cuando a nosotros nos robaron la presidencia se demostró que desde Los Pinos se manejaban centros de comunicación a las casas para meterles miedo”.

López Obrador aseguró que antes compraba la voluntad de la gente e incluso corrían a la gente cuando se acercaba a pedir apoyo, pero “eso ya no debe de pasar en Zacatecas ni en el país por eso me da mucho gusto, agradecer la confianza del gobernador de zacatecas que se esta adhiriendo al acuerdo que propuse en favor de la democracia”.

Sostuvo que este acuerdo “que debemos suscribir, apoyar y hacer realidad todas las autoridades para que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas políticas, porque es dinero del pueblo, de todos, no es de un partido, el compromiso es que no se utilice el presupuesto municipal, estatal, federal para favorecer a candidatos y a partidos”.

Pidió que se denuncie si “un candidato está utilizando dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada o dinero de la delincuencia de cuello blanco porque también eso desgraciadamente existe... Se heredó el partido de la delincuencia organizada hay regiones donde ellos deciden quién es el candidato o va a ser el presidente municipal y a los otros los amenzan y los hacen a un lado, eso no se puede seguir permitiendo, vamos a proteger en regiones en donde se da esta práctica todos los candidaos para el que el pueblo elija libremente a sus autoridades”.

Y recordó que si el presidente municipal llega apoyado por la delincuencia organizada o la de cuello blanco sencillamente será un pelele de quien dio el dinero para que ese candidado comprara los votos traficara con la pobreza de la gente no para no obedecer al pueblo sino a estos grupos de intereses creados.

“Por eso hicimos esta convocaoria a las gobernadores y ya más de la mitad hasta ahora han expresado mediante escritos o con mensajes en redes sociales de que se adhieren a este acuerdo en favor de la democracia, como el gobernador del estado de Zacatecas”, recordó.

