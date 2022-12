“Un mundo vacío sin Mitzi": Joven vendía ropa en línea y no regresó

Con música de banda, plegarias y el reclamo de justicia, familiares y amigos despidieron a Mitzi Rosales Sánchez, una joven de 20 años de edad, en la comunidad de San Pablo Autopan, municipio de Toluca Estado de México (Edomex), quien fue hallada sin vida luego de que acudió a entregar un pedido; se dedicaba a la venta de ropa en línea.

En medio de un dolor inconsolable, la familia de Mitzi hoy pide justicia por el presunto feminicidio de la joven.

Mitzi se dedicaba a vender ropa en línea y el pasado 17 de noviembre fue a una entrega de pedido al pueblo vecino de San Andrés Cuexcontitlán, pero no volvió a su casa.

¿Qué pasó con Mitzi?

La familia de Mitzi Rosales Sánchez, una joven de 20 años de edad originaria de San Pablo Autopan, en Toluca, Edomex, quien se dedicaba a vender ropa en línea, salió a entregar un pedido y ya no volvió, la buscaba desesperada.

“Ha significado una angustia una desesperación que nos ha robado la tranquilidad. Sí, nos han robado la tranquilidad y la paz, yo le pido a la comunidad aquí de San Andrés que nos ayude a encontrar a Mitzi es mi hija, es un dolor el cual no le deseo a nadie”, pedía Armando Rosales, padre de la joven, días antes de que localizaran su cuerpo sin vida.

Guadalupe Sánchez, familiar de Mitzi explicó qué pasó con la joven cuando desapareció:

“Mitzi salió a trabajar vino a repartir un pedido aquí a San Andrés en el módulo de San Andrés y ya no regresó, le marqué, me dijo que estaba haciendo un pedido y ya no regresó a casa”, recuerda.

El día de su desaparición, el 17 de noviembre de 2022 vestía un pantalón de licra azul con manchas, una sudadera azul y tenis color beige y así se describe en la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía del Edomex.

Pasaron los días, hasta que el 5 de diciembre fue localizada sin vida en la comunidad Mina México en Almoloya de Juárez y aunque en ese momento no se sabía si era ella por los signos de violencia y el estado el que fue hallado su cuerpo, más tarde sus familiares confirmaron la lamentable noticia.

Hoy, su padre exige justicia por la muerte de su hija: “Era su trabajo, ella se dedicaba a vender ropa en línea, yo no encuentro las palabras para decirles a estas personas que se la llevaron... por qué se la llevaron, somos gente sencilla que vivimos al día que trabajamos para llevar el pan a la boca, solo pido justicia”.

La Fiscalía del Estado de México ya investiga las causas de su muerte.

Despiden a Mitzi en el Edomex

El miércoles, con flores y música de banda su cuerpo fue sepultado en un panteón de San Pablo Autopan de donde era originaria.

A través de grupos de venta en redes sociales han manifestado la solidaridad con la familia de Mitzi y con la frase “Neni no estás sola, por favor no entregues en la calle”, pidieron a quienes se dedican al comercio en línea no exponerse.