¿Dónde están los módulos de la Renapo para tramitar la CURP Biométrica en CDMX?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) ahora puede incorporar datos biométricos como huellas, iris y fotografía. A pesar de que el proceso será gradual y voluntario a nivel nacional, la Ciudad de México ha sido un centro clave en la implementación piloto de este trámite. Si resides en la capital y deseas obtener tu CURP Biométrica, aquí te presentamos dónde y cómo puedes realizar el trámite.

¿Dónde se encuentran los módulos de la Renapo en CDMX?

Actualmente, el principal punto de atención para el trámite de la CURP con datos biométricos se concentra en las oficinas centrales de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) y sus módulos pilotos habilitados.

El nuevo estándar de identidad oficial en México ya está aquí: la #CURP Biométrica, que incluye foto, huellas y firma electrónica.



El trámite es gratuito y se realiza en oficinas del Registro Civil y módulos RENAPO. El paso crucial para evitar filas largas es agendar tu cita… pic.twitter.com/dUg7ONVnaq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

El principal es el que se encuentra en calle Londres 102, Colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc

Arcos de Belén 19, Col. Doctores, C.P. 06720 en la alcaldía Cuauhtémoc.

C. Canario S/N, Col. Tolteca, C.P. 01150 en Álvaro Obregón.

Av. México S/N, Cuautepec, C.P. 05000 en Cuautepec de Morelos.

Ayuntamiento No. 63, Col. San Lucas, C.P. 09000 en Iztapalapa.

Av. Constitución, Esquina Andador Sonora, C.P. 12400 en Milpa Alta.

Edificio Leona Vicario, Planta Baja, Andador Hidalgo S/N, Barrio San Miguel, C.P. 13070 en Tláhuac.

Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900 en Venustiano Carranaza.

Recuerda que la atención en este módulo y otros puntos de registro civil habilitados se realiza principalmente a través de cita previa para asegurar un proceso ordenado y rápido. Debes agendarla en el portal oficial de citas del Gobierno Federal o la Renapo. El horario de atención de los módulos es de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP Biométrica?

El proceso de captura de datos biométricos requiere documentación específica:

Para mayores de edad:



CURP actual certificada (Validada ante el Registro Civil

actual (Validada ante el Acta de nacimiento (Certificada y actualizada).

(Certificada y actualizada). Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cartilla militar).

(INE, pasaporte o cartilla militar). Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses, se recomienda llevarlo).

(No mayor a 3 meses, se recomienda llevarlo). Correo electrónico personal y activo.

Para menores de edad:



Deben ir acompañados por su madre, padre o tutor legal.

Presentar la identificación oficial vigente del adulto que acompaña y los documentos que acrediten el parentesco o tutela legal.

¿Cómo agendar una cita en la Renapo?

Para poder tramitar una cita en alguna de las sedes de la Renapo sigue estos pasos:



Ingresa al portal oficial de citas habilitado por el Gobierno Federal (se recomienda buscar el enlace directo de citas.renapo.gob.mx). Selecciona la opción de registro de datos biométricos para la CURP. Captura tus datos personales y de contacto. Elige la fecha y hora disponibles en el módulo de la CDMX. Confirma la cita y guarda el comprobante o código generado.

El proceso de captura de los datos biométricos en sí toma entre 20 y 30 minutos, y al finalizar se te proporcionará un acuse del trámite.