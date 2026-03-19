Mónica Zambada: El perfil de la hija de “El Mayo” capturada y liberada en Sinaloa

En medio de la fuerte movilización federal que sacudió la comunidad de El Álamo la madrugada de este jueves 19 de marzo, el nombre de Mónica del Rosario Zambada Niebla volvió a los titulares tras confirmarse que fue localizada por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Pese a ser identificada como integrante del núcleo familiar de Ismael "El Mayo" Zambada, las autoridades mexicanas determinaron que la mujer no cuenta con mandamientos legales ni antecedentes penales que justificaran su retención, por lo que fue entregada a sus familiares poco después de la intervención.

¿Quién es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo"?

Mónica del Rosario Zambada Niebla es señalada como parte de la estructura histórica del Cártel de Sinaloa, debido a su linaje directo como hija de uno de los fundadores de la organización. De acuerdo con registros oficiales, nació el 2 de marzo de 1980 en Culiacán, Sinaloa.

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Reportan la detención de la hija mayor de Ismael 'El Mayo' Zambada



Mónica Zambada habría sido capturada por fuerzas federales en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán



📹 @Milenio / @TmNoticiass pic.twitter.com/m6Ieppdysf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 19, 2026

Dentro de su entorno familiar, es fruto del primer matrimonio de Ismael Zambada con Rosario Niebla Cardoza. Su núcleo más cercano está compuesto por sus hermanos María Teresa, Midiam Patricia, Modesta y Jesús Vicente, este último ampliamente conocido bajo el alias de “El Vicentillo”. Asimismo, es media hermana de Ismael Zambada Sicairos, identificado por autoridades internacionales como “El Mayito Flaco”.

A diferencia de otros miembros de su familia con perfiles de alta exposición operativa, la trayectoria de Mónica Zambada se ha vinculado en gran medida con el ámbito empresaria. Información extraoficial la vincula como licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). En la región de Sinaloa, su nombre suele asociarse a actividades del sector mercantil y empresarial.

El operativo en El Salado: Localización y liberación de Mónica Zambada

La presencia de la hija de "El Mayo" en el radar público este marzo de 2026 se derivó de una incursión estratégica de la Marina en un inmueble de la sindicatura de El Salado. El despliegue, que inició alrededor de las 03:00 horas, tenía como objetivo debilitar a la facción de "Los Mayos" y resultó en un enfrentamiento que dejó un saldo de 11 civiles armados abatidos.

Durante la inspección de la finca intervenida, el personal naval localizó a Mónica Zambada. No obstante, el Gabinete de Seguridad informó mediante una Tarjeta Informativa que, tras realizar un cruce de datos, se verificó que la mujer no mantenía relación con las actividades violentas registradas en el sitio ni contaba con órdenes de aprehensión vigentes en México.

El perfil empresarial de Mónica Zambada para Estados Unidos

A pesar de no enfrentar cargos en territorio mexicano, el perfil de Mónica del Rosario Zambada ha sido objeto de escrutinio internacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la ha incluido en sus listados bajo la Ley Kingpin.

Según los registros del gobierno estadounidense, Mónica Zambada es señalada presuntamente por formar parte de una red que facilitaría el lavado de activos mediante compañías establecidas en Sinaloa. Entre las empresas vinculadas a su nombre en estos reportes internacionales destacan:



Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V. (Lechería Santa Mónica).

(Lechería Santa Mónica). Establo Puerto Rico S.A. de C.V.

Jamaro Constructores S.A. de C.V.

Mónica Zambada Niebla dentro de la estructura financiera de “El Mayo”, según el Departamento de Justicia de EU

Para las autoridades de Estados Unidos, estas entidades representarían fachadas comerciales para ocultar ingresos provenientes del narcotráfico, aunque en México, el estatus legal de Mónica Zambada Niebla permanece como el de una ciudadana sin registros delictivos vigentes.