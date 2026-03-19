La tranquilidad en Sinaloa estuvo nuevamente interrumpida debido a un fuerte operativo que se llevó a cabo este jueves. Fuerzas federales se desplegaron y las alertas se encendeieron pues Mónica Zambada, hija del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada fue detenida y puesta en libertad de inmediato.

Personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo un despliegue operativo en diversos municipios de la entidad como parte de acciones del gabinete de seguridad para inhibir la actuación de grupos delictivos en Sinaloa, estado donde opera La Mayiza.

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¿Por qué dejaron libre a Mónica Zambada, hija de "El Mayo" Zambada?

La información que se tenía de manera preeliminar indicaba que la hija del capo fue detenida, pero fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias señalaron que la mujer no fue puesta a disposición de alguna autoridad ministerial.

La hija de "El Mayo" Zambada fue localizada tras una intervención en un domicilio que tendría relación con la facción criminal de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer no cuenta con relación con actividades delictivas ni orden aprehensión en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares.

🔴 Se registra un operativo en el Salado, en Sinaloa. Marinos ingresaron por aire y tierra a una de las zonas de influencia de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.



Ha trascendido que durante el operativo se detuvo a una persona cercana a Ismael “El Mayo” Zambada.



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Capturan a "El Patas", presunto integrante de Los Mayos en Sinaloa

Mientras que en la localidad de Valle Escondido, en Culiacán, fue detenido un hombre identificado como Omar Oswaldo "N", de 39 años, alias “El Patas”, presunto integrante de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Una versión extraoficial indicaba que el detenido era supuesto esposo de Mónica Zambada, pero información consultada por Azteca Noticias confirmó que no tienen una relación sentimental.

🚨 Fue detenido en la localidad de Valle Escondido, de Culiacán, Sinaloa, Omar Oswaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.



Su captura estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina.https://t.co/mbrDFnijC2 pic.twitter.com/DsOq1bf2bW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Abaten a 11 de Los Mayos tras operativo en Sinaloa

Cuando se realzaba el operativo se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a Los Mayos, pero al arribar al sitio, el personal naval fue agredido, por lo que los elementos de seguridad repelieron el ataque.

Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 presuntos integrantes del grupo criminal perdieron la vida, en tanto, en el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

