Monos escapan tras choque del camión donde viajaban en EU

Cuatro monos escaparon del camión en donde viajaban tras un choque con otro vehículo en Pennsylvania, Estados Unidos (EU).

De acuerdo con la Policía Estatal de Pensilvania, los primates eran monos cynomolgus que a menudo se usan en investigaciones de laboratorio y estaban siendo transportados a uno ubicado en Florida cuando ocurrió el accidente.

También detallaron que el camión viajaba con 100 monos cuando se estrelló con otro carro grande en la carretera del este de Pensilvania. Esto provocó que cuatro de los 100 primates escaparan de sus jaulas.

Luego del choque, los guardabosques y la policía estatal iniciaron la búsqueda, y tiempo después localizaron a uno de los monos, el cual se encontraba posando en un árbol cerca del lugar del accidente con el camión.

*** Update for Media**** Photos for Media: Courtesy Pennsylvania State Police pic.twitter.com/l7S6hUWAWx — Troopers Andrea Pelachick & Lauren Lesher (@PSPTroopFPIO) January 22, 2022

Tres monos siguen sueltos tras el choque del camión en EU

Luego del choque del camión con los 100 monos, tres primates continúan sueltos en el municipio rural de Danville, a unos 200 kilómetros al noroeste de Filadelfia, EU.

Según las autoridades locales, se les indicó que debían asegurar el área en donde escaparon los monos para mantenerla lista en cuanto llegaran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU y el Departamento de Salud de Pensilvania.

Ante la situación, los funcionarios advirtieron al público que no intentaran buscar o capturar a los monos desaparecidos, y por el contrario se debían mantenerse alejados de los primates si veían uno y que llamaran al 911 inmediatamente.

Al caer la noche, pese a que las temperaturas empezaron a bajar por debajo del punto de congelación, la policía estatal de Pensilvania y la Comisión Estatal de Juegos buscaron activamente a los monos que escaparon, incluso con la ayuda de un helicóptero que usaba cámaras térmicas.

Crash update: A small number of monkeys may have fled the crash scene into the surrounding area. If the public spots one, please keep your distance and call 911 immediately. Health and safety of residents and visitors is our top priority. — Troopers Andrea Pelachick & Lauren Lesher (@PSPTroopFPIO) January 22, 2022

El 22 de enero, pero en Californía, Arnold Schwarzengger protagonizó un choque múltiple. Otro caso similar fue el choque múltiple en el tunel de Colombia, el cual dejó 7 muertos y 34 heridos.