Monos salvajes atacan a personas en Japón; hay 45 heridos

Monos salvajes tienen aterrorizada una ciudad en el suroeste de Japón, pues en las últimas semanas atacaron a decenas de residentes dejando un saldo de 45 lesionados, incluídos niños y adultos mayores.

De acuerdo con medios locales, los ataques de monos salvajes comenzaron el pasado 8 de julio, cuando algunas personas reportaron que un mono los arañó o mordió, posteriormente se supo que se trataba de más de un mono salvaje, por lo que las autoridades locales comenzaron a patrullar la zona.

Funcionarios del departamento de Yamaguchi confirmaron a CNN que desde el 8 de julio a la fecha se reportaron 45 personas heridas por los macacos, también conocidos como monos de las nieves.

Masato Saito, funcionario de Yamaguchi, detalló que los heridos presentaron arañazos en las manos y piernas, otros sufrieron mordeduras en el cuello y estómago, sin embargo, ninguno presentó lesiones de gravedad.

“Hemos oído hablar de casos en los que los monos salvajes se agarraron de la pierna de una persona y cuando intentaron zafarse, estos los mordieron o les saltaron por detrás”, dijo.

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Saito añadió que los ataques de monos salvajes es un hecho inusual en Japón, ya que los animales nunca habían entrado en un área urbana para dañar a los habitantes. Sin embargo, dijo que es muy común verlos en granjas.

Y las autoridades los ahuyentaban mediante fuegos artificiales y los perseguían hasta regresarlos a su hábitat, lo que pudo generar cierta hostilidad por parte de los monos salvajes a las personas.

Los monos salvajes son nativos de Japón

Mieko Kiyono, experta en vida silvestre y profesora de la Universidad de Kobe, explicó a CNN que estos monos salvajes o monos de las nieves son nativos de Japón y han coexistido con los humanos desde el periodo Edo.

Además, como Japón es muy montañoso y las comunidades viven cerca de las montañas, hábitat de los monos salvajes, para ellos es fácil ingresar a los pueblos y ciudades.

