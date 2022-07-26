Monos salvajes atacan a personas en Japón; hay 45 heridos
Autoridades de Japón reportan que al menos 45 personas resultaron heridas por una ola de ataques de monos salvajes en una ciudad al suroeste del país.
Monos salvajes tienen aterrorizada una ciudad en el suroeste de Japón, pues en las últimas semanas atacaron a decenas de residentes dejando un saldo de 45 lesionados, incluídos niños y adultos mayores.
De acuerdo con medios locales, los ataques de monos salvajes comenzaron el pasado 8 de julio, cuando algunas personas reportaron que un mono los arañó o mordió, posteriormente se supo que se trataba de más de un mono salvaje, por lo que las autoridades locales comenzaron a patrullar la zona.
Funcionarios del departamento de Yamaguchi confirmaron a CNN que desde el 8 de julio a la fecha se reportaron 45 personas heridas por los macacos, también conocidos como monos de las nieves.
Masato Saito, funcionario de Yamaguchi, detalló que los heridos presentaron arañazos en las manos y piernas, otros sufrieron mordeduras en el cuello y estómago, sin embargo, ninguno presentó lesiones de gravedad.
“Hemos oído hablar de casos en los que los monos salvajes se agarraron de la pierna de una persona y cuando intentaron zafarse, estos los mordieron o les saltaron por detrás”, dijo.
Saito añadió que los ataques de monos salvajes es un hecho inusual en Japón, ya que los animales nunca habían entrado en un área urbana para dañar a los habitantes. Sin embargo, dijo que es muy común verlos en granjas.
Y las autoridades los ahuyentaban mediante fuegos artificiales y los perseguían hasta regresarlos a su hábitat, lo que pudo generar cierta hostilidad por parte de los monos salvajes a las personas.
Los monos salvajes son nativos de Japón
Mieko Kiyono, experta en vida silvestre y profesora de la Universidad de Kobe, explicó a CNN que estos monos salvajes o monos de las nieves son nativos de Japón y han coexistido con los humanos desde el periodo Edo.
Además, como Japón es muy montañoso y las comunidades viven cerca de las montañas, hábitat de los monos salvajes, para ellos es fácil ingresar a los pueblos y ciudades.