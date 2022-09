Monreal presume animación de su canción “Rap Real”

El senador de Morena, Ricardo Monreal, compartió en redes sociales la animación que hicieron de su canción “Rap Real”.

El coordinador de la bancada de Morena presumió en su cuenta de Twitter que sus simpatizantes lograron hacer la animación de su canción “Rap Real”.

Mi agradecimiento a todas las personas que con su creatividad simpatizan y apoyan nuestra causa; un ejemplo es el "#RapReal", que ahora me hicieron llegar en versión animada. Puro talento mexicano, ¡gracias! pic.twitter.com/75S4bbAAs8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 29, 2022

“Mi agradecimiento a todas las personas que con su creatividad simpatizan y apoyan nuestra causa; un ejemplo es el “Rap Real”, que ahora me hicieron llegar en versión animada. Puro talento mexicano, ¡gracias!”, expresó Monreal en su cuenta de Twitter.

En julio pasado, Monreal compartió que dos hermanos José y Ricardo compusieron el “Rap Real” en el que hablan de su trayectoria como político que va desde diputado, senador y gobernador de Zacatecas.

En la letra de la canción del rap de Monreal se dice que es un político de izquierda, cercano a los jóvenes y con aspiraciones a la Presidencia “aunque no sea mencionado”.

En la animación se observa a Monreal en el Senado; en la UNAM en donde es catedrático, y un ring para referirse que en cada elección que participa la gana.

Letra del rap de Monreal, Rap Real

Hola soy Ricardo, senador con doctorado,

el progreso es mi objetivo, yo siempre soy su aliado,

yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo,

es mi dedicación y el trabajo realizado,

aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado:

diputado, senador, gobernante de mi estado.

Soy maestro de la UNAM,



frente a un grupo de estudiantes

les enseño de derecho,

que el país salga adelante,

futuro abanderado

sin ser nunca mencionado,

aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO.

Soy ajeno de la traición

nunca me he rajado.

El rap de Ricardo Monreal se vuelve viral

El Rap Real es la segunda canción sobre Monreal que se publica, ya que en julio pasado el senador también compartió una cumbia que después llamaron corrido sobre trayectoria política y sus aspiraciones presidenciales.