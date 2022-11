Monreal decidirá en diciembre si continúa en Morena

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal insistió en que se debe eliminar el fuero y aplicar la ley a la gobernadora de Campeche , Layda Sansores por la serie de agresiones y descalificaciones que con motivos electorales ha desencadenado en su contra.

De nueva cuenta el legislador se pronunció por el desafuero de la mandataria estatal a la que califico de mitómana, arrogante y violadora contumaz de la ley y la Constitución pues ha incurrido en espionaje telefónico de manera absolutamente ilegal.

“Sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados, le quite el fuero para someterla al proceso ordinario. Aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado. No hay forma de que se escape. Es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario”.

Para el legislador se trata de acciones y prácticas en las que ha incurrido Sansores que no se deben tolerar.

“Lo cierto es que tenemos una violadora sistemática y contumaz de la Constitución y la ley y eso no se puede tolerar, menos abrazar; y menos felicitar, no se puede. Al contrario, se le tiene que llamar la atención y someterla a juicio, porque no hay otra forma en un Estado de Derecho, como todos debemos estar sometidos”.

En diciembre Monreal decidirá si sigue en Morena.

Destacó Monreal que ante los embates en su contra no se dejará doblegar por nadie. Ante la situación aclaró que tomará en diciembre la decisión sobre su permanencia en Morena.

“Vamos a ver. Vamos a esperar diciembre; diciembre y sus posadas”.

Y hasta se dio el gusto de reír y cantar con ese motivo.

“Porque diciembre me gustó pa’ que te vayas. Que sea muy cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este, que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo, que estés arrepentido”.

Ricardo Monreal insistió en que la gobernadora ha perdido la cordura lo que repercute en un mal gobierno para Campeche.

“El poder atonta a los inteligentes, y a los tontos las vuelve locas”. Y es una arrogancia absurda. Pobre Campeche, pobre estado, con tanta gente buena y gobernado de esta manera, con tanta ínsula de arrogancia y de prepotencia, con tanto autoritarismo para expulsar y para decidir qué es lo que deben de hacer los ciudadanos. No voy a aceptarles una sola de sus mentiras ni una sola de sus basuras, que por cierto todas son recicladas de etapas pasadas”.

El zacatecano insistió en que la campaña en su contra se debe a la sucesión adelantada y está orquestada desde la Ciudad de México.

“Pues es a partir de la sucesión adelantada, y eso apenas comienza. Pero por supuesto que hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala. Mientras eso pasa, las ciudades están envejeciendo; mientras se dedican a defenestrarme, las ciudades de Campeche y ésta se están deteriorando, las ciudades están envejeciendo con arraigo de la corrupción, del desorden y la anarquía. Ciudades que por falta de mantenimiento en los servicios públicos, son trampas mortales para los ciudadanos, para los habitantes y los visitantes”.