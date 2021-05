Monreal pide esperar el resultado de peritaje de línea 12 del Metro

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal pidió esperar el resultado de los peritajes del derrumbe que provocó la tragedia en la línea 12 del Metro el pasado lunes tres de mayo. Ante la propuesta de senadores de oposición de presentar puntos de acuerdo para pedir la renuncia de funcionarios involucrados en posibles responsabilidades en el caso, Monreal dijo que es preferible no adelantarse a las investigaciones finales. También pidió no convertir el Senado en tribuna de riñas y enfrentamientos.

“Yo estoy hablando con los grupos parlamentarios para intentar no convertir el Senado y la Permanente en una tribuna de trifulca o en una tribuna de desencuentro profundo. Creo que lo más conveniente es seguir los cauces institucionales, esperar el peritaje y no adelantar vísperas. Yo estoy incluso pidiéndole a los proponentes desistan de cualquier solicitud de desafuero de cualquier gente. Es decir, solicitándoles que todos esperemos que los dictámenes técnicos salgan a la luz y que en ese momento la autoridad sea quien determine. Nosotros no debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas”.

Retiran de Orden del Día peticiones de desafuero y renuncias

Aunque los legisladores de oposición hicieron referencia al hecho de que no se puede ocultar la dimensión de la tragedia en la que perdieron la vida 26 personas hasta el momento, según Monreal Ávila no es correcto adelantarse a las investigaciones. Informó que por tal motivo impulsó un acuerdo para retirar del Orden del Día los puntos relacionados a peticiones de renuncia o desafueros.

“No me parece correcto y por eso estoy intentando, como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y como Presidente de la Junta de Coordinación Política, tratar de eliminar estos puntos de acuerdo, bajarlos del Orden del Día y esperar. No debemos hacer acusaciones a priori, quien sea, porque hay un punto de acuerdo para desaforar al senador Mancera; hay otro punto de acuerdo para desaforar o quitar la inmunidad a otros funcionarios. Incluso hay otro punto de acuerdo que quiere meterse por urgente resolución para iniciar el proceso de declaración de procedencia contra el senador de Tamaulipas, por la vinculación que se le ha hecho del Gobierno de Estados Unidos, en la causa que está siguiéndose en la Fiscalía”.