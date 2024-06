¿Qué son los “montacelulares”? Este es el modus operandi de esta estafa

No es un delito nuevo, pero son fechorías que generan descontrol y angustia entre los transeúntes y usuarios de telefonía celular; son los hoy llamados “montacelulares”. Por eso te contamos cómo operan los extorsionadores con esta modalidad de estafa.

¿Cuál es el modus operandi de los “montacelulares”?

De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México (CDMX), al igual que los “montachoques” estos provocan accidentes con el fin de que la víctima desembolse dinero.

“Consiste en simular un accidente entre dos personas que chocan en la calle y ya la persona que está simulando la situación tiene un teléfono que está roto o maltratado o inservible. Entonces, en el momento del choque, finge que se le cae el teléfono y le reclama a la otra persona por el pago de ese teléfono que presuntamente se rompió.”, detalló.

Víctima de “montacelulares” asegura que fue abordado por 3 estafadores

Kain Arrieta fue una víctima de estos delincuentes en las calles de la capital. Los extorsionadores lo abordaron cuando estaba distraído mirando su celular.

“Cuando estaba un poco distraído viendo el teléfono, sentí como una persona me empujó, y cuando esa persona me empujó, como yo mismo estaba viendo mi teléfono, vi como esa persona tiró un teléfono que ya estaba roto. Cuando esa persona lo levanta, se me queda viendo y me dice: Oye, me acabas de romper mi teléfono. Yo luego le digo: “Yo no te rompí nada.”

Al negarse a pagar, tres sujetos se acercaron y comenzaron a intiminadarlo para exigirle el pago del celular roto.

“Varias personas, tres, se acercan y me dicen: “pagale el teléfono”. Empiezo a caminar un poco más. Como estaba en medio de la calle, en la esquina había por suerte un policía. El policía, pues me presta atención, y cuando volteo estas personas ya no estaban.” cuenta Kain.

Autoridades de la CDMX insisten que es necesario denunciar estos hechos

El Consejo Ciudadano de la CDMX revela que son pocos los reportes que reciben sobre este tipo de extorsiones; sin embargo, la cifra negra es alta.

“Muy pocas van al Ministerio Público. Aquí sí, ciertamente la cifra negra debe ser de superior al 80.”, agregó Salvador Guerrero Chiprés.

¿Cómo evitar ser víctima de los “montachoques”?

Para evitar ser víctimas de los “montacelulares”, los expertos reiteran que no hay que caminar de manera descuidada con los aparatos telefónicos, estar siempre alerta de nuestro entorno y en caso de enfrentarse a esta situación, mantener la calma.

“Llamar a la policía, esperar su arribo, no dejarse presionar por las personas, no entrar en conflicto con ellas, no dejarse tocar, ni tocarlas.”, detalló Guerrero Chiprés.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan sólo de enero a mayo de este 2024 en el país se abrieron 4 mil 336 carpetas de investigación por el delito de extorsión.