Pronóstico del clima en México: monzón, ondas tropicales y Juliette provocan fuertes lluvias

¡Ponte las botas! Para la noche y madrugada de este miércoles 27 de agosto, el clima en las distintas regiones de México presentará lluvias intensas y chubascos debido a la interacción del monzón mexicano, ondas tropicales y sistemas de baja presión.

Estas condiciones podrían generar tormentas eléctricas y caída de granizo en algunas zonas, mientras que el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México intensificará las precipitaciones en diferentes estados.

¿En qué estados de México lloverá?

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles inundaciones, encharcamientos y situaciones de riesgo en carreteras y zonas urbanas, estos son los estados con presencia de lluvia:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y centro), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y centro), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.

Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

¿Cuál será el clima en el Valle de México?

Durante la mañana se espera cielo nublado, con un ambiente fresco y frío en las zonas altas, por la tarde, el clima será templado, pero con posibilidad de lluvias fuertes y puntualmente muy intensas en la Ciudad de México y el Estado de México, que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo previstas para las próximas horas en #México. ¡Buenas noches! ⬇️ pic.twitter.com/mu7F9kz7X9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2025

Estas lluvias podrían provocar encharcamientos, aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e incluso reducir la visibilidad. Las temperaturas en la capital oscilarán entre 13 y 24 °C, mientras que en Toluca se esperan entre 8 y 21 °C.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas en México?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.