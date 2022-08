Morena deja plantado a Alejandro Moreno en la Comisión de Gobernación

Una vez más los diputados de Morena PT y Partido Verde dejaron plantado al priista Alejandro Moreno en su convocatoria de reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

De 38 diputados que al integran solo asistieron 13, todos de la oposición, por lo que no hubo quórum y la sesión se suspendió.

Pero antes de dar por concluido el encuentro, Alejandro Moreno , sentenció que su nombramiento como presidente de la Comisión de Gobernación no está en duda.

“Mi lugar al frente de la Comisión de Gobernación y Población no está sujeto a interpretación, mucho menos a caprichos o a la conveniencia de otras fuerzas políticas… Resulta inadmisible que el grupo parlamentario mayoritario de la Cámara recurra a prácticas que están por encima de la ley para resolver su agresiva y persecutoria agenda política, situación que de una vez les decimos: no le vamos a permitir a Morena, no le vamos a permitir ni la persecución política, ni que denigren al Congreso, ni que rompan la normalidad democrática”, sentenció el legislador del PRI.

Informó que debido a la ausencia acumulada en cuatro reuniones han sido dados de baja de la Comisión de Gobernación los 21 diputados de Morena, PT y Partido Verde integrantes de dicha Comisión. Esto de acuerdo al artículo 193, numeral 2 del reglamento de Cámara de Diputados que establece la baja automática al acumular 4 faltas injustificadas.

Alejandro Moreno acusó a los legisladores de la mayoría legislativa de pretender instaurar el control absoluto de la Comisión de Gobernación con una reunión ilegal el pasado 10 de agosto.

“Queriendo instaurar de facto una especie del tribunal sumario para tomar decisiones más allá de cualquier facultad o atribución… como si fuera un Golpe de Estado para instaurar una dictadura al interior de la Comisión de Gobernación y Población, pretendía dejar sin efecto las decisiones soberanas del Pleno de la Cámara sobre su integración de las comisiones ordinarias que de acuerdo con el artículo 43 del reglamento deben durar claramente toda la Legislatura”, sostuvo.