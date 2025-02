Diputados de Morena designan a presunto deudor alimentario como representante ante el INE

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados designó al legislador Ernesto Prieto Gallardo como su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El nombramiento se ha visto envuelto en polémica debido a una serie de acusaciones que pesan sobre Prieto Gallardo, quien enfrenta una demanda legal por el reconocimiento de paternidad, alimentos caídos y el pago de pensión para una menor de tres años.

Ernesto Prieto acepta demanda, ¿qué dijo sobre el caso?

El diputado aceptó públicamente la existencia de esta demanda, que data de hace aproximadamente año y medio. No obstante, aseguró que ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por el juez encargado del caso.

En declaraciones recientes, Prieto Gallardo sugirió que las acusaciones podrían ser parte de una estrategia para dañar su imagen, señalando como sospechosa la sincronización entre la difusión de la denuncia y su reciente nombramiento como representante de Morena ante el INE.

Papito corazón, ya #PagaLaPensión que te corresponde y RECONOCE A TU HIJA @Neto_Prieto. Hoy acudimos a tu lugar de trabajo, ahí donde no aceptan tus exhortos del juzgado. Te dejamos el recado. Deja de amenazar y CUMPLE@Claudiashein @CitlaHM @LuisaAlcalde @CaroRangelG pic.twitter.com/gdkrF1NkkO — Diana Luz (@DianaLuzVa) February 25, 2025

Legislador de Morena niega que mujer acusadora haya sido su pareja

El legislador negó categóricamente que la mujer que lo demandó haya sido su pareja y calificó las imputaciones en su contra como “falsas”.

Durante una entrevista, afirmó contar con pruebas documentales, como recibos y comprobantes, que demuestran que ha cumplido con lo que establece la ley. También manifestó su pesar por lo que consideró una “guerra sucia” en su contra, aunque no precisó quién podría estar detrás de estos señalamientos.

“Pues, mira, qué casualidad que haya sido ayer. Y quiero dejarlo muy claro: es totalmente falso todo lo que se me imputa. Tengo las pruebas, los elementos, los recibos, los tickets de que estaba al pendiente de mis obligaciones que me marca la ley, con creces y hasta de más. Entonces, a mí sí me entristece un poco que se recurra al juego sucio, a la guerra sucia. No sé quién haya sido, pero tengan la confianza de que estamos cumpliendo”

¿Cómo consultar si algún político mexicano es deudor alimentario?

Si después de conocer qué es un deudor alimentario tienes la curiosidad de buscar a alguna persona o político en específico, aquí te contamos cómo puedes hacerlo.

En el caso de la Ciudad de México es importante ingresar a la página oficial del Registros Civil, ahí se desplegará un menú en el que vas a colocar el nombre y los apellidos, posteriormente te dará el resultado a través de un documento PDF.

En el caso de los políticos deberán presentar un certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios para poder continuar con el trámite