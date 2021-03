Aunque gane Morena en 2024 no se garantiza continuidad y “yo me jubilo": AMLO

Tras reiterar su compromiso de no reelegirse en el 2024 para otro periodo de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que termine su administración concluirán todas las obras que ha iniciado como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles porque aunque Morena ganara en las próximas elecciones no se garantiza la continuidad.

De gira por el estado de Yucatán en donde supervisó los avances de las obras del Tren Maya, el presidente insistió que al concluir su gobierno el se jubilará por completo y recordó que tiene que haber un relevo generacional.

El titular del Ejecutivo federal reconoció que, a pesar de que pueda ganar el movimiento cercao a su gobierno en las elecciones deel 2024, no hay garantía de continuidad del proyecto de la cuarta transformación.

Insistió en que no dejará ni una sola obra inconclusa porque no quiere dejar pendientes como él heredo obras de altos costos sin terminar.

“Terminar en el 2024 y no dejar nada inconcluso porque aunque triunfe el movimiento cercano a nosotros no hay garantía de continuidad, es solo el tiempo que se tiene contemplado a la construcción y no nos volvemos a meter en nada, en asuntos públicos, yo me jubilo por completo, me voy a ir a palenque Chiapas a finales del 2024", aseguró.

Acompañado por el gobernador Mauricio Vila, López Obrador señaló que después de dejar el cargo en septiembre de 2024 no participará en nada que tenga que ver asuntos públicos

Reconoce al gobernador de Yucatán

En este acto, el presidente destacó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal realiza un trabajo serio, responsable y con dimensión social, “que no anda con politiquerías, ni grillando, sino que es una persona trabajadora y un aliando con el que estamos trabajando de manera conjunta”.

Aseguró que Dosal hace política, pero no hay que pensar que la política es mala, sino que es buena, fundamental, porque se trata de servir a los demás como siervos de la nación, como lo hizo José María Morelos”.

Reiteró que en “Yucatán tenemos un aliado que es el bobernador, con quien estamos trabajando de manera conjunta, así como lo hacemos con los presidentes municipales”, reconoció.

