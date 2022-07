Morena va por parlamento abierto de Reforma Electoral

Ciudad de México. Perfila la Cámara de Diputados definir este miércoles el calendario del parlamento abierto para analizar la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.

La decisión se tomará en la reunión de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro convocada para este miércoles a las 13 horas, donde se pondrá a discusión y votación el proyecto de las fechas para llevar a cabo el parlamento abierto de la reforma electoral.

Pero en la alianza Va Por México, integrada por el PAN, PRI y PRD mantiene su advertencia de que no le darán votos a la iniciativa presidencial, pues, dicen es una propuesta a modo para controlar los órganos electorales.

“Lo que podemos anticipar es que hay varios temas en donde no vamos a ir; uno, es la contrarreforma electoral, es un despropósito, quieren minar al árbitro, quieren cambiar las reglas, ponerlas a modo, no hay condiciones para cambiar la legislación electoral en este momento. Por ahora, la mejor reforma es no hacer reforma, y en eso coincidimos en lo esencial”, sostuvo el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.