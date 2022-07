Diputados morenistas vuelven a plantar a “Alito” Moreno

Por segunda ocasión, diputados de Morena , PT y Partido Verde, dejaron plantado al presidente de la Comisión de Gobernación de San Lázaro, el priista “Alito” Moreno y, una vez más no pudieron sesionar por falta de quórum. Los morenistas y sus aliados están molestos con el priista lo acusan de retrasar iniciativas importantes.

La Junta Directiva está integrada por 15 legisladores y solo asistieron 7, todos de la oposición.

Los ausentes fueron 8, de los cuales, 6 son de Morena, 1 del PVEM y 1 del PT.

La reunión se convocó para las 10 de la mañana, se esperó por 30 minutos, pero no llegaron y por lo tanto tampoco pudo sesionar el pleno de la Comisión de Gobernación a las 11 de la mañana, como estaba previsto.

Acusa PRI de venganza política.

“De continuar con esta situación es preciso señalar que al interior de la Comisión no dictaminamos los temas, entonces las iniciativas serán atraídas por la Mesa Directiva, pero solo podrán ser aprobadas por mayoría calificada en el Pleno, y está claro que MORENA y sus aliados no lo tienen. Ha quedado claro que son las y los legisladores de Morena y sus aliados los que no quieren trabajar a favor de México”, acusó Alejandro Moreno.

La Comisión de Gobernación tenía previsto en su agenda 9 dictámenes y un punto relativo al Informe sobre la ruta seguida por la Comisión de Gobernación y Población para dar cumplimiento a la sentencia relativa al juicio de amparo 332/2020, relacionada con la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

La primera reunión a que la tampoco asistieron los legisladores de Morena, PT y PVEM fue el pasado viernes, 3 de junio. En esa ocasión acusaron a Alejandro Moreno de obstaculizar los trabajos y retrasar iniciativas relevantes, incuso, hubo voces que pidieron que el priista deje la presidencia de la Comisión de Gobernación.