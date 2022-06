PRI va por debate nacional sobre uso de armas; Morena lo ve inviable

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, dio su respaldo a la propuesta de reformar la Ley de Armas de Fuego que planteó el presidente de su partido, Alejandro Moreno, y anuncia será analizada por su bancada porque se trata de una propuesta integral y anunció un debate nacional sobre el tema.

Señaló que el PRI convocará a foros nacionales para hacer un amplio análisis sobre la portación de armas frente a la falta de seguridad y la violencia en el país.

EN VIVO / Conferencia del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la Jucopo

“Nosotros llamaremos a un gran debate en materia de seguridad, y es importante ver la propuesta completa. La propuesta completa dice que hablemos de seguridad. Muchísima gente que está clamando seguridad y nadie se la está ofreciendo”.

“Si usted va ante la autoridad estatal, dice, bueno, es que es un delito federal. Si va ante la autoridad federal, dice, bueno, es que es un delito estatal. Si una vez que se agotan los dos temas, ah, no, entonces es un problema de las policías municipales. No, así no vamos a solucionar este problema”, sostuvo el líder del PRI en San Lázaro.

Morena tilda de “broma inviable” propuesta de armas

Pero en Morena minimizaron la propuesta priista sobre las armas para civiles e incluso adelantaron que no participaran en ningún debate nacional porque es inviable.

Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló: “digamos que seguramente fue una broma de parte del presidente del Revolucionario Institucional y hay que dejarlo así, es inviable”.

“No se puede generar un ambiente de violencia, una cultura de violencia y menos al interior de las familias. Eso es un tema estructural, superior que no permite salidas tan banales, con todo respeto para el presidente del Revolucionario Institucional”.