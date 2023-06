Movimiento Ciudadano rechaza alianza con “Va por México”

Ciudad de México. La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano descartó hacer una eventual alianza con el PRI y PAN. Esto después de que los líderes nacionales invitaran al partido emecista a conformar una alianza opositora para el proceso donde se renovará la presidencia de México. Además establecieron que en junio se conocerá el método para elegir a su candidato presidencial.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó sumarse a una eventual alianza con PRI, debido a que el presidente de ese partido, Alito Moreno, mantiene acuerdos con el gobierno federal.

“Yo no quiero personalizar en Alito pero es sepulturero del PRI y hay elementos para decirlo y no se trata de descalificar a nadie. El problema es que el PRI hace acuerdos con el gobierno”.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano dijo no a la alianza con la coalición “Va por México” para las elecciones presidenciales de 2024. Comparó a la coalición PRI-PAN-PRD con el hundimiento del Titanic. En un tui escribió: “Advertimos que no estaríamos tocando los violines en un barco que iba a pique y destinado al fracaso. Lo decidimos una vez más: no vamos a subir al Titanic de Va por México.

Asimismo declaró que la única fuerza política que hace frente a Morena es Movimiento Ciudadano, además señaló que su partido se llevará la presidencia en las elecciones de 2024. Dijo que en las encuestas realizadas por Movimiento Ciudadano, el partido naranja tenía más votos que la alianza Va por México.

“De entrada en como vamos, nosotros solos sacamos más votos que ellos en el país, de lo que se va a tratar no es sacar más votos que ellos se va a tratar de construir con la ciudadanía un proyecto capaz de ganar la presidencia de la República”.

Coalición “Va por México” propone alianza a Movimiento Ciudadano

Después de que los líderes nacionales del PRI-PAN-PRD estuvieran en Coahuila para intentar olvidar la derrota en Estado de México, principal bastión del PRI, este lunes salieron a dar conferencia. Aquí, el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, minimizó el descalabro a su partido. Los dirigentes nacionales de “Va por México” pidieron a Movimiento Ciudadano sumarse a su matrimonio y le cerraron la puerta a cualquier morenista con ganas de ocupar la candidatura presidencial de esta alianza.

“Que ni se le vaya a ocurrir al presidente López Obrador fingir un pleito con alguna de sus corcholatas y querernola mandar como candidato de la oposición. Ninguna de las corcholatas será candidato de la coalición “Va por México”, dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.