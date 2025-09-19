Justicia para Papayita: Hombre de Torreón murió tras supuesta “broma” de sus compañeros

Lo que comenzó como un presunto acto de acoso laboral terminó en tragedia. Carlos Gurrola Arguijo, un empleado de limpieza de 47 años en Torreón, falleció tras 19 días de agonía, presuntamente después de que sus compañeros de trabajo le dieran a beber un líquido industrial a modo de “broma”.

Mientras su familia y la comunidad exigen justicia en redes sociales bajo el lema “Justicia para Papayita”, la Fiscalía General del Estado de Coahuila ya ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

¿Qué pasó con Carlos Gurrola “Papayita”?

El incidente ocurrió el pasado 30 de agosto en un supermercado de Torreón donde Carlos, conocido cariñosamente como “Papayita”, laboraba. Según la denuncia de sus familiares, sus compañeros le dieron a beber una sustancia que lo intoxicó de gravedad.

De acuerdo con reportes locales, el líquido era un potente desengrasante industrial que fue disfrazado en una botella de una bebida de electrolitos. Este presunto ataque no habría sido un hecho aislado, pues los mismos reportes indican que Carlos sufría de acoso laboral constante, con “bromas” que iban desde esconderle sus pertenencias hasta poncharle las llantas de su bicicleta.

“Papayita” murió 19 días después; Fiscalía investiga el caso

Inmediatamente después de ingerir la bebida, Carlos comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital. Reportes locales señalan que el diagnóstico era devastador: quemaduras internas en la tráquea y los pulmones. Pese a los esfuerzos médicos, su salud se deterioró y, tras 19 días de lucha, falleció el 18 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado, a través de su delegado en la Región Laguna, Carlos Rangel, confirmó que ya se inició una carpeta de investigación formal.

Como parte de las diligencias, se están recabando las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado y se están tomando declaraciones a los compañeros de trabajo que presenciaron los hechos y a quienes lo auxiliaron. La familia de “Papayita” exige que su muerte no quede impune y que se castigue a los responsables de lo que consideran no fue una broma, sino un homicidio.