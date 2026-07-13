¿Por qué no funciona el Tren Interurbano? Esto es lo que sabemos sobre El Insurgente hoy lunes

Los usuarios del Tren Interurbano El Insurgente enfrentan problemas para sus traslados, debido a que no opera completamente la línea. Los trenes solo brindan servicio entre Zinacantepec y Lerma la mañana de este lunes 13 de julio de 2026.

Los pasajeros deben usar transportes alternos para llegar a sus destinos, principalmente a la Ciudad de México.

¿Qué sucede con el servicio del Tren Interurbano hoy?

Las personas que entran a las estaciones solo escuchan un mensaje en audio emitido por las bocinas, donde informan que por “perturbaciones en la línea” sólo hay servicio provisional entre Zinacantepec y Lerma.

Hasta el momento, la administración del Tren Interurbano El Insurgente no ha informado las razones por las cuales el servicio no opera de forma completa ni el tiempo estimado para reabrir las estaciones cerradas.