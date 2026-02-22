En Tapalpa terminó la historia de “El Mencho”: Así es el municipio donde habría caído

Tapalpa, uno de los Pueblos Mágicos más conocidos de Jalisco, quedó marcado en la historia reciente del país tras convertirse en el escenario donde fue abatido “El Mencho” durante un operativo federal.

Lo que hasta ahora era identificado por su vocación turística y su entorno natural, hoy también es referencia obligada de uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en México.

¿Dónde se ubica Tapalpa?

Tapalpa se ubica en la región suroeste de Jalisco. Limita al norte con Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán; al sur con San Gabriel; al oriente con Sayula, Amacueca y Techaluta; y al poniente con Tonaya. Su localización en la Sierra Madre Occidental le otorga un entorno natural privilegiado.

Incorporado al programa Pueblos Mágicos en 2002, su nombre significa “tierra de colores”. El municipio cuenta con más de 17 mil hectáreas de bosque, donde predominan especies como pino, roble y fresno. La fauna incluye venados y conejos, y su clima templado registra un promedio anual de lluvia de 883 milímetros, principalmente entre junio y octubre.

Todos los vuelos hacia Jalisco desde el AICM están cancelados debido a los narcobloqueos y la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Se han cancelado rutas de Aeroméxico y Viva Aerobús; turistas y pasajeros deberán esperar nuevas indicaciones.



El reporte de… pic.twitter.com/S3PGeW6rdT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Tradición, arquitectura e historia de Tapalpa

Tapalpa es ampliamente reconocido por su arquitectura típica: fachadas blancas, techos de teja roja y calles empedradas que evocan la época colonial. Entre sus principales recintos religiosos destacan el Templo de San Antonio, construido en 1650 por frailes franciscanos, y la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya edificación comenzó en 1950 gracias a aportaciones de la comunidad y que resalta por su ladrillo rojo.

Antes de la llegada de los españoles, la región estaba habitada por pueblos indígenas, entre ellos grupos otomíes. En 1523 arribaron las fuerzas encabezadas por Alonso de Ávalos Saavedra y posteriormente inició el proceso de evangelización. Para 1825, Tapalpa ya era considerada villa y en 1869 obtuvo oficialmente la categoría de municipio.

En medio de la ola de violencia en Jalisco, nuestro compañero @_otomartinez, reportero de Azteca Noticias, fue agredido a balazos mientras realizaba cobertura rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.



La unidad en la que viajaba recibió un impacto de arma de fuego.… pic.twitter.com/seTZtrHini — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

El operativo en Tapalpa que cambió la historia del municipio

Este entorno turístico y tradicional fue el punto donde fuerzas federales desplegaron un operativo de alta precisión. De acuerdo con la información oficial, tras repeler una agresión armada, el líder criminal resultó herido de gravedad.

Posteriormente, perdió la vida durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México, donde se realizarán las diligencias periciales correspondientes para la identificación formal. En el sitio del enfrentamiento también murieron otros cuatro presuntos agresores y fueron detenidos dos integrantes adicionales de la organización.

Presidente municipal de Tapalpa pide calma tras operativo en el que cayó "El Mencho"

El presidente municipal, Antonio Morales Díaz, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, emitió un mensaje en redes sociales oficiales del Ayuntamiento para exhortar a la población a mantener la calma y evitar traslados innecesarios.

El edil señaló que mantiene comunicación con autoridades estatales de seguridad y reiteró que los números de emergencia permanecen disponibles en las plataformas oficiales. Subrayó que el gobierno municipal se mantiene atento ante cualquier eventualidad derivada de los hechos ocurridos en este emblemático municipio jalisciense.