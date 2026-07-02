Los gigantes del T-MEC: Descubre qué estados mexicanos exportan más a Estados Unidos

El comercio entre México y Estados Unidos no se mueve por igual en todo el país. Con el T-MEC en una nueva etapa de revisiones hasta 2036, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que un grupo reducido de estados concentra la mayor parte de las exportaciones mexicanas, convirtiéndose en piezas estratégicas dentro de la relación comercial con el mercado estadounidense.

De acuerdo con las estadísticas de exportaciones por entidad federativa publicadas por el INEGI, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Baja California encabezan la lista de los estados con mayor valor de ventas al exterior. En conjunto concentran cerca de dos terceras partes de las exportaciones nacionales, impulsadas principalmente por el comercio con Estados Unidos.

Cinco estados concentran casi siete de cada diez exportaciones mexicanas

El liderazgo corresponde a Chihuahua, que aporta alrededor del 19.9 por ciento de las exportaciones nacionales. Le sigue Jalisco con 12.1 por ciento, mientras que Coahuila, Nuevo León y Baja California registran una participación cercana al 9.7 por ciento cada uno.

En conjunto, estas cinco entidades reúnen el 66.9 por ciento del valor total de las exportaciones del país, una cifra que refleja el peso que tienen dentro de la economía mexicana y de las cadenas de suministro que conectan a México con Estados Unidos.

Durante abril de 2026, las exportaciones de México hacia Estados Unidos estuvieron encabezadas por máquinas y unidades de procesamiento de datos, con un valor cercano a 17 mil millones de dólares.

En ese intercambio comercial, Chihuahua se consolidó como la entidad con mayor participación, al registrar ventas por 15.8 mil millones de dólares, seguida de Jalisco, con 7.71 mil millones, y la Ciudad de México, con 6.31 mil millones, de acuerdo con los registros más recientes del comercio bilateral.

Más allá del volumen de mercancías que envían al extranjero, estos estados concentran una parte importante de la industria manufacturera nacional, desde plantas automotrices hasta empresas dedicadas a la producción de equipo electrónico, dispositivos médicos, maquinaria y componentes de alta tecnología.

Donald Trump decidió no renovar automáticamente el T-MEC.



Esto no implica la cancelación del acuerdo comercial, sino su ingreso a un esquema de revisiones anuales obligatorias durante los próximos 10 años, garantizando su vigencia legal hasta el 2036.



Legalmente, el mandatario… pic.twitter.com/4VS2mpZjS4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

¿Por qué estas entidades son clave para el comercio con Estados Unidos?

México se consolidó durante 2025 como el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá y China; el intercambio entre ambos países superó los 872 mil millones de dólares, impulsado principalmente por sectores como el automotriz, el electrónico, el eléctrico y el de dispositivos médicos.

Gran parte de esa producción sale precisamente de Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Baja California, entidades donde operan miles de empresas vinculadas a las cadenas de suministro de Norteamérica y cuya ubicación facilita el intercambio comercial con el mercado estadounidense.

Por ello, el anuncio de que el T-MEC entrará en un esquema de revisiones anuales hasta 2036 mantiene la atención sobre estos estados.

Aunque el tratado continúa vigente, cualquier modificación futura en temas como reglas de origen, industria automotriz, energía, manufactura o comercio podría influir directamente en las entidades que hoy concentran la mayor parte de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, debido al peso que tienen dentro de la actividad económica nacional.