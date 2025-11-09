Muere en trágico accidente Nohemí Lara García, tesorera municipal de Mier y Noriega, NL

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este sábado y la madrugada de hoy en el sur de Nuevo León, luego de un trágico accidente en el que murió la tesorera de Mier y Noriega, Jessica Noemí Lara García. El aparatoso choque ocurrió sobre la carretera que conecta el municipio de Doctor Arroyo con Mier y Noriega, generando alerta entre autoridades y habitantes de la región.

¿Qué se sabe del accidente donde murió la tesorera de Mier y Noriega en NL?

De acuerdo con los primeros reportes, el violento accidente se registró cerca de las 23:30 de la noche en el Ejido Dolores, cuando el vehículo Jetta en el que viajaba la funcionaria fue impactado de frente por una camioneta conducida presuntamente por un hombre en estado de ebriedad.

En imágenes registradas en redes sociales, y que posteriormente se hicieron virales en redes sociales por lo delicado del accidente, se muestra cómo el impacto fue tan violento que el automóvil de la víctima quedó completamente destrozado, mientras que la camioneta terminó volcada a un costado de la carretera.

Las primeras investigaciones también apuntan a que en el vehículo siniestrado viajaban la hermana y una sobrina de la tesorera, quienes resultaron con lesiones y fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la zona; paramédicos y elementos de Protección Civil trabajaron intensamente durante varios minutos para liberar a las víctimas atrapadas entre los fierros retorcidos.

Larga jornada de rescate y acordonamiento en el Ejido Dolores tras fatal accidente

El sitio del accidente permaneció cerrado durante varias horas mientras los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaban las primeras investigaciones. Personal de la Guardia Nacional División Caminos acordonó la zona y desvió el tráfico vehicular hacia rutas alternas para permitir las labores de rescate y retiro de las unidades siniestradas.

Hasta la mañana de este domingo, el personal forense continuaba con los trabajos periciales para esclarecer las causas exactas del accidente que cobró la vida de la tesorera municipal de Mier y Noriega, un hecho que ha conmocionado a toda la comunidad.

Ayuntamiento lamenta fallecimeinto de la tesorera de Mier y Noriega

Tras confirmarse el fallecimiento de Jessica Noemí Lara García durante las primeras investigaciones, el Gobierno municipal de Mier y Noriega expresó su pesar por el lamentable suceso.

En un mensaje oficial, el alcalde Fidencio Gerardo Zavala González y su esposa, Jessica Leticia Nava Gutiérrez, lamentaron el sensible fallecimiento de la tesorera, destacando su compromiso con la administración pública y su calidad humana.

El Ayuntamiento externó sus condolencias a la familia y refrendó su apoyo ante esta pérdida que ha conmocionado a la comunidad.