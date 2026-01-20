Luto en la Normal Rural de Panotla, Tlaxcala; una estudiante pierde la vida dentro de la escuela

La comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”, en Panotla, Tlaxcala, atraviesa horas de dolor e incertidumbre tras el fallecimiento de una estudiante de 23 años, originaria de Veracruz, quien fue localizada sin vida al interior del plantel.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de la joven fue encontrado en la zona de las canchas de la escuela. Las primeras indagatorias apuntan a que se trató de un suicidio , aunque serán las autoridades competentes quienes determinen oficialmente las causas del fallecimiento.

Piden empatía ante la muerte de una alumna en la Normal Rural en Panotla

Tras conocerse la noticia, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (F.E.C.S.M.) y la propia Normal Rural difundieron un posicionamiento público en el que pidieron frenar el morbo y la desinformación alrededor del caso.

En el mensaje, familiares y personas cercanas a la joven hicieron un llamado directo a los medios de comunicación y a la sociedad para actuar con ética y humanidad en un momento de duelo. Solicitaron de manera firme no difundir imágenes ni videos, evitar rumores o datos no confirmados y permitir que los servicios fúnebres se realicen en un ambiente de privacidad y respeto.

“El duelo es el último acto de amor que podemos dar a quienes amamos”, señala el comunicado, que subraya que detrás de cada noticia hay una familia atravesando una pérdida profunda.

Comunicados sobre la muerte de alumna en Escuela Normal Rural “Benito Juárez” en Panotla, Tlaxcala|FESCM y CEDHT

Derechos Humanos acude como observador ante el fallecimiento de la alumna en Tlaxcala

Ante lo ocurrido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) informó que acudió a la Normal Rural de Panotla en calidad de observadora, con el objetivo de verificar que las diligencias periciales se realizaran conforme a la ley.

Personal médico y de la Defensoría de Derechos Humanos I acompañó el proceso para constatar que las autoridades actuaran con legalidad, debida diligencia, objetividad y respeto a la dignidad humana, tanto de la estudiante fallecida como de su familia y la comunidad educativa.

La CEDHT aclaró que su intervención no sustituye las investigaciones ministeriales, pero sí busca vigilar que el actuar de las autoridades estatales y municipales se mantenga dentro de los estándares legales y de derechos humanos.

Solidaridad con la comunidad estudiantil de Panotla

El organismo autónomo expresó su solidaridad con la familia de la joven, con sus compañeras y con toda la comunidad de la Normal Rural “Benito Juárez”. Además, refrendó su compromiso de dar seguimiento al caso dentro de sus atribuciones, manteniendo su actuación bajo los principios de autonomía, imparcialidad e independencia.

Este caso revela la importancia de hablar de salud mental, especialmente entre jóvenes estudiantes, sin estigmas ni sensacionalismo. Autoridades, instituciones educativas y sociedad enfrentan el reto de generar entornos de acompañamiento, escucha y prevención, sin revictimizar ni convertir el dolor en espectáculo.

¿Dónde pedir ayuda en caso de pensamientos suicidas?

Líneas de ayuda en México:



Línea de la Vida: 800 911 2000 las 24 horas, los 365 días. Atención psicológica, crisis emocionales, depresión, ansiedad y riesgo suicida

SAPTEL (Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis): 55 5533 5533 atención las 24 horas

Emergencias: 911, si hay riesgo inmediato, no dudes en llamar. Pedir ayuda puede salvar una vida.

Otras formas de apoyo:



Habla con alguien de confianza: familia, amistades, docentes o compañeros.

Acude a servicios de salud pública (centros de salud, hospitales).

Muchas universidades y escuelas cuentan con orientación psicológica gratuita.

Tener pensamientos suicidas no es una debilidad ni algo de lo que haya que avergonzarse. Es una señal de que algo duele y necesita atención. Pedir ayuda es un acto de valentía.

Si esta pregunta es por ti: tu vida importa. Si es por alguien más: acompañar y escuchar también salva.

Si quieres, puedo ayudarte a encontrar apoyo en tu estado o ciudad, o decirte qué hacer paso a paso cuando alguien está en crisis.